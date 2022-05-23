شرطة الشارقة تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع «نيابة الكلية»

الشارقة (الاتحاد)

عقدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة مراكز الشرطة الشاملة، اجتماعاً تنسيقياً مع نيابة الشارقة الكلية، بهدف ترسيخ التعاون البناء بين الجانبين في مختلف المجالات الأمنية المشتركة، بما يدعم الجهود المبذولة في تحقيق أمن المجتمع وسلامته، وضمان الوصول إلى العدالة الناجزة التي ينشدها المجتمع في ظل سيادة القانون.

وحضر الاجتماع المستشار علي عبدالرحمن الطنيجي القائم بأعمال المحامي العام لنيابة الشارقة الكلية، وعدد من أعضاء النيابة الكلية، والعقيد يوسف عبيد بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، ورؤساء مراكز الشرطة بالإمارة، عدد من الضباط ذوي الاختصاص بالإدارة.

وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالتدابير الأمنية المتبادلة في مختلف القضايا، بما يتماشى مع التشريعات والإجراءات القانونية المتبعة، كما ناقش الاجتماع العديد من المحاور لضمان تسهيل الإجراءات المشتركة المتبعة من كلا الطرفين، عبر منظومة أمنية متطورة وفق أفضل المعايير، بما يلبي ويفوق توقعات المتعاملين، لتعزيز جودة الحياة الأمنية بالإمارة.

وفي الختام، أعربت نيابة الشارقة الكلية عن شكرها وتقديرها لإدارة مراكز الشرطة الشاملة على التعاون الإيجابي الملموس، وبالجهود التي تقوم بها شرطة الشارقة في العديد من المجالات الأمنية.