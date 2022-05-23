غباش يستقبل وفد البرلمان الأوروبي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي أمس هانا نيومان رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات تستغرق عدة أيام.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، سيما البرلمانية والسياسية والاقتصادية والثقافية، والتأكيد على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة ومواصلة الحوار والتنسيق والتشاور لمواكبة التطور الذي تشهده هذه العلاقات، واستثمار الدبلوماسية البرلمانية في ظل التطورات والأزمات التي يشهدها العالم.

حضر اللقاء أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس، سارة فلكناز رئيسة المجموعة، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

كما حضر اللقاء محمد السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.

ورحب معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بوفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تقريب وجهات النظر والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على إنجازات دولة الإمارات التي من أهمها التنويع في الاقتصاد والاستدامة والتغير المناخي، وتمكين المرأة والشباب، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة لمختلف دول وشعوب العالم.

وقال معاليه: «تأتي هذه الزيارة بعد أيام معدودة من وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، راعي مسيرة التمكين السياسي وشهد عهده إجراء أول انتخابات لنصف أعضاء المجلس، وزادت نسبة مشاركة المرأة في عضوية المجلس إلى 50%».

وأشاد معاليه بالبيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن «شراكة استراتيجية مع الخليج»، الذي يهدف إلى توسيع وتعميق التعاون بين الطرفين في مجالات الاستقرار في الخليج والشرق الأوسط، والتهديدات الأمنية العالمية، وأمن الطاقة، وتغير المناخ والتحول الأخضر، والرقمنة، والتجارة والاستثمار، مؤكداً أنه لا يمكننا تحقيق التعاون في هذه المجالات ما لم نستطع الحفاظ على خليج آمن ومستقر، وفي ظل سعي بعض الدول إلى استهداف أمن المنطقة واستقرار دولها وشعوبها.

وأشار معالي صقر غباش إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول إلى التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، فإن دولة الإمارات حريصة على تعزيز الأمن والسلام والاستقرار، وتواصل نهجها في إعلاء قيم التعايش والتسامح، حيث جرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية على أرض الإمارات، كما وقعت الاتفاق الإبراهيمي لقناعتها بخيار السلام لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة والازدهار لشعوبها.

بدورها تقدمت هانا نيومان رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، بالتعزية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وأعربت عن تهنئتها بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات.

مناقشة المنتجات الطبية والصيدلة

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس 2022م في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث جرت مناقشة ملاحظات وتعديلات اللجنة على بنود مشروع القانون.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وسمية عبدالله السويدي، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

«الوطني» يناقش سياسة وزارة الطاقة

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، اليوم، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وموضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان.

ويناقش المجلس، في جلسته، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة الذي أعدته بشأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية وفق المحاور التالية: دور الوزارة بشأن تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية الاتحادية والمرافق العامة، بما يحقق استدامتها، وشبكة الطرق الاتحادية وتنظيم استخدامها واستغلالها، ومنشآت السدود والقنوات المائية والمباني الاتحادية. كما يناقش موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وفقاً لمحاور استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجية البرنامج في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج بشأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان.

وحسب جدول أعمال الجلسة، يحيل المجلس مشاريع القوانين الواردة من الحكومة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، حيث يحيل إلى اللجنة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

كما يناقش المجلس تقرير توصيات لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام والرياضة في شأن موضوع «سياسة وزارة الثقافة والشباب»، وتقرير توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية في شأن موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة».