«أنور قرقاش الدبلوماسية» تطلق برنامجاً لبناء القدرات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الإماراتي الرائد والمختص بالتدريب الدبلوماسي، وبالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، برنامجاً تدريبياً لبناء القدرات بهدف إثراء المعرفة والمعلومات والمهارات اللازمة في مجال العمل المناخي، وذلك في إطار جهودها لدعم استضافة الدولة للدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في عام 2023 بأبوظبي.

سيكون البرنامج التدريبي متاحاً لكبار المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين للشركات والدبلوماسيين والمفاوضين والمستشارين، وسيركز على أساسيات تغير المناخ وأولويات المناخ الإقليمية، ودبلوماسية المناخ، وتحول الطاقة، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. كما يشمل البرنامج دورات تدريبية مختصة بالتواصل وإشراك أصحاب المصلحة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة لتعزيز دور القطاعين العام والخاص في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي من خلال العمل المناخي.

وسيتم اختيار 150 - 200 شخصاً من خلال عملية تنافسية للمشاركة في الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي المكثف لمدة ستة أشهر، تليها دفعة ثانية تستمر المدة ذاتها، وذلك استعداداً لاستضافة دولة الإمارات لـ«COP 28» في عام 2023 في أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: «تركز القيادة في دولة الإمارات على بناء قدرات الموارد البشرية وتمكينها وتزويدها بالخبرات والمعرفة اللازمة لإيجاد حلول عملية لمختلف التحديات. ويسرنا إطلاق هذا البرنامج التدريبي بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والذي يُعد أداة مهمة لممثلي القطاعات الرئيسية من المسؤولين الحكوميين والمندوبين والإداريين في دولة الإمارات ضمن القطاعين العام والخاص، للإعداد والتحضير لمؤتمر (COP 28)، والاستفادة من فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي للعمل المناخي».

من جانبه، قال نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالإنابة: «يسرنا أن نعمل جنباً إلى جنب مع مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي في تنفيذ هذا البرنامج التدريبي الفريد الذي يهدف إلى دعم الجهود الكبيرة المرتبطة بتنظيم مؤتمر (COP 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في عام 2023. لقد حددت دولة الإمارات أهدافاً وطنية طموحة، وهي على استعداد لتعزيز القدرات والمهارات في جميع القطاعات الحكومية لتقديم متطلبات مؤتمر (COP 28) بما يضمن تقديم نسخة مميزة للمؤتمر، ويضمن نجاح الحدث».

محفظة عالمية

من خلال استثمارات الطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة، تعتزم دولة الإمارات توسيع محفظتها العالمية إلى أكثر من 100 جيجاوات بحلول عام 2030. كما تتمتع الدولة أيضاً بسجل حافل في مجال المساعدات المناخية، حيث تقوم بتوزيع أكثر من مليار دولار أميركي مساعدات مناخية، لا سيما على الدول الجزرية الصغيرة الأكثر عرضة لمخاطر المناخ.

كما كانت دولة الإمارات رائدة في مجال تكنولوجيا التقاط الكربون في المنطقة، من خلال أول منشأة على نطاق صناعي لتجميع وتخزين الكربون، والتي تلتقط 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وبدأت الإمارات بالانتقال لاستخدام الهيدروجين كوقود، وتطور سلاسل توريد الهيدروجين مع الأسواق الرئيسية في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. كما تستكشف دولة الإمارات التقنيات منخفضة الكربون في القطاعات الصناعية الأخرى. وعلى سبيل المثال، طورت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول عملية تصنيع في العالم لإنتاج ألواح السيارات باستخدام الطاقة الشمسية.

وتعد دولة الإمارات أيضاً حاضنة للعديد من الشركات الناشئة سريعة النمو في مجال التكنولوجيا الزراعية التي تنتج الطعام باستخدام مياه أقل بخمس مرات من الزراعة التقليدية، وتنتج بذوراً يمكن أن تزدهر في البيئات الصحراوية القاسية. والجدير بالذكر أن برنامج بناء القدرات تضمن سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية، يقدمها خبراء بارزون يتمتعون بمعرفة متخصصة في المجالات المناخية ذات الصلة، من التخفيف إلى التكيف، وتمويل المناخ، ودبلوماسية المناخ، والتقنيات المتجددة والنظيفة، وغيرها من الابتكارات في التنمية الاقتصادية منخفضة الكربون.