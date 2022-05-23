البواردي يبحث التعاون مع سفير التشيك

أبوظبي (وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع - في مكتبه بوزارة الدفاع - بيري سلافيك سفير جمهورية التشيك لدى الدولة، وذلك بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة. ورحب معاليه، في بداية اللقاء، بالسفير. وأكد عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك في مختلف المجالات، خاصة في المجال الدفاعي والعسكري، وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب وأوسع بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وخاصة الدفاعية والعسكرية. كما استعرضا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها.