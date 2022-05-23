رئيسة وزراء صربيا تزور  مركز الشرطة الذكي

دبي (الاتحاد)

زارت معالي آنا برنابيتش، رئيسة وزراء جمهورية صربيا، مركز الشرطة الذكي «SPS» في منطقة «سيتي ووك دبي»، للاطلاع على الخدمات الذكية التي تقدمها شرطة دبي عبر مراكزها الذكية.

وكان في استقبال معالي رئيسة الوزراء والوفد المرافق لها، اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وعدد من ضباط شرطة دبي.

واستمعت معاليها والوفد المرافق لها، إلى شرحٍ حول الخدمات التي توفرها مراكز الشرطة الذكية «SPS» من باقات متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، والتي يصل عددها إلى 45 خدمة، ويختلف مكان تقديم بعضها باختلاف المركز، سواء كان SPS، أو «درايف ثرو» أو «ووك إن»، وتقدم بـ7 لغات، على مدار الساعة.

واستمعت معاليها إلى شرحٍ حول الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي يوفرها مركز الشرطة الذكي، وطرق تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين، ودون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية، وكذلك آلية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، والتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة.

وعبرت معالي آنا برنابيتش، رئيسة وزراء جمهورية صربيا، عن سعادتها بالاطلاع على الخدمات الذكية في مركز الشرطة الذكي «SPS»، المُسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، باعتباره أول مركز شرطي ذكي من نوعه في العالم يعمل دون تدخل بشري.