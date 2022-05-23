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رئيس جمهورية تيمور الشرقية يستقبل سفير الدولة لدى إندونيسيا
رئيس جمهورية تيمور الشرقية يستقبل سفير الدولة لدى إندونيسيا
24 مايو 2022 01:59

ديلي (وام)

  استقبل فخامة خوسيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، عبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية ورابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، في القصر الرئاسي بالعاصمة ديلي، وذلك بمناسبة تولي فخامته الرئاسة. ونقل السفير الظاهري، خلال المقابلة إلى فخامة هورتا، تحيات وتهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لفخامته بدوام الصحة والتوفيق في أداء مهام عمله، وللشعب التيموري الصديق المزيد من التقدم والازدهار. 
من جانبه، حمل فخامته السفير الظاهري تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، فيما حمله التهاني إلى سموه بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، ولشعب الإمارات بالمزيد من التقدم والنجاح والازدهار، معرباً عن أمله في تعزيز العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تيمور لستي. واستعرض الظاهري، خلال اللقاء، تطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والتعاون والتنسيق على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف في المحافل الدولية، لما فيه خدمة مصالح البلدين الصديقين.

تيمور الشرقية
إندونيسيا
غوسماوتيمور الشرقية راموس هورتا
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