«تريندز» و«التميز الإقليمي» يوقعان اتفاقية تعاون

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية تعاون مشترك مع «مركز التميز الإقليمي» (RES) بهدف التعاون في المجالات البحثية والعلمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك التي تخدم الأهداف الاستراتيجية للجانبين، وبما يعزز فرص نشر المعرفة الصحيحة ويخدم صناع القرار والمهتمين.

وقع الاتفاقية من جانب مركز «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، فيما وقعها من جانب «مركز التميز الإقليمي» اعمرو المنير مدير المركز.

وتتضمن الاتفاقية، التعاون في مجالات البحوث المشتركة، والحرص على ضمان تحقيق أفضل مستوى في التدريب والبحوث لتحقيق الرسالة المشتركة للمركزين في ضوء وجود خبراء دوليين في المركزين، وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والمالية والإعلامية ومهارات الاتصال والتسويق، والتعاون في مجال إقامة الفعاليات المشتركة وتنظيمها، والاستفادة من قواعد البيانات، والمعلومات المتاحة لديهما.

وأوضح الدكتور محمد عبدالله العلي أن التعاون مع «مركز التميز الإقليمي» جاء من منطلق حرص «تريندز» على تعزيز شراكاته مع المؤسسات المتخصصة، وتوظيف هذه الشراكات في خدمة البحث العلمي الرصين والجاد، مُعرباً عن سعادته للتعاون مع المركز لما يضم من مسؤولين وكوادر دولية لديها خبرة واسعة في المنطقة والعالم خاصة في مجال التدريب المهني الهادف.

ومن جانبه، أعرب عمرو المنير عن ترحيبه بالاتفاقية مع مركز «تريندز» العالمي التوجه والرؤى، مثمناً ما ينتجه المركز من أعمال بحثية أصيلة وموثقة، وقال إن المركز بات اليوم علماً بارزاً ومنصة راقية لكل من ينشد المعرفة.