منافذ بيع تتعهد بدعم سياسة المواد البلاستيكية

هالة الخياط (أبوظبي)

وقعت مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين بشركات منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في إمارة أبوظبي على إعلان طوعي التزموا فيه بدعم تنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي التي أطلقتها الهيئة في مارس 2020 والتشريعات التابعة لها لضمان نظافة بيئة الإمارة البحرية والبرية من مخلفات المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وشهدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، أمين عام هيئة البيئة - أبوظبي وأحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بدائرة التنمية الاقتصادية على توقيع الإعلان الذي أقيم في مقر الهيئة بمبنى المعمورة، حيث قام به المدراء التنفيذيون في منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في إمارة أبوظبي، والتي ضمت جمعية أبوظبي التعاونية وسبار، وكارفور، ولولو هايبر ماركت، وشويثرام، وشركة سبينس وويتروس.

وأبدى الموقعون التزام مؤسساتهم بتنفيذ السياسة، وكذلك الالتزام بتحصيل رسوم على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك بغية خفض استهلاكها. وأكدوا التزامهم بتحصيل رسوم على الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام واستخدامها في تنفيذ مبادرات مستدامة، ونشر تقارير حول كيفية صرف هذه الأموال المجمعة، والمساهمة في جهود الحكومة المتمثلة بهيئة البيئة – أبوظبي حول التوعية المتعلقة بخفض الاعتماد على المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وأوضحت هيئة البيئة بأن الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام ستباع بأسعار تبدأ من نصف درهم للكيس الواحد، ويمكن استخدامها من أربع إلى عشر مرات، مبينة أن الهدف من فرض الرسوم هي دفع الجمهور إلى التوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية بشكل عام واستخدام البدائل الصديقة للبيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم حملات تفتيشية توعوية بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية على منافذ البيع بالتجزئة، ليتم بعدها توعية البقالات والمخابز بضرورة استخدام الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام وحظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد.

ووفقاً للإعلان فقد التزمت الجهات الموقعة على التعاون معاً لتنسيق الجهود وتأمين البدائل والموارد والتمويل لدعم حماية البيئة، وتقليل كمية المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في المنافذ التابعة لها في إمارة أبوظبي، وزيادة الوعي لتشجيع وتسريع التحول في سلوك المستهلكين باتجاه الحد من الاعتماد على استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وأكد الموقعون تطبيقهم إعلان حكومة أبوظبي بحظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بدءاً من 1 يونيو المقبل، وتحميل عملاء منافذ البيع التابعة لها رسماً على كل كيس من أكياس التسوق البلاستيكية البديلة متعددة الاستخدامات.

وجاء الإعلان الذي وقعت عليه شركات منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في إمارة أبوظبي إدراكاً منها للآثار المتعلقة بمخلفات المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة على الأنواع البحرية والبرية والطيور التي تنفق بسبب تناولها المواد البلاستيكية، وسلسلة الغذاء البشرية بفعل دخول جسيمات البلاستيك إليها وما يرافق ذلك من تأثيرات على الصحة العامة، وتدهور البيئة البحرية والبرية والأنشطة الاقتصادية نتيجة لانتشار النفايات، فضلاً عن التبعات السلبية لانبعاثات غازات الدفيئة على كوكب الأرض بشكل عام والتلوث البصري الناجم عن تطاير هذه المواد.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، أمين عام الهيئة: «من خلال العمل مع شركائنا نسعى لتطبيق هذه السياسة وتنفيذ عدد من التدابير لتقليل استهلاك المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والتحول نحو المنتجات متعددة الاستخدامات، حيث ستشهد المرحلة القادمة الحد تدريجياً من المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والمستهلكة في جميع أنحاء أبوظبي، وتشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام».

التوعية بقرار الحظر

ضمان أفضل النتائج

قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «تشكل كمية البلاستيك المستخدم لمرة واحدة 36% من إجمالي الإنتاج العالمي للبلاستيك والبالغ نحو 400 مليون طن سنوياً، أما في دولة الإمارات، يتم مثلاً استهلاك 11 ملياراً من الأكياس البلاستيكية سنوياً (وفق تقرير عرض في القمة العالمية للحكومات في فبراير 2019) أي ما يعادل 1182 كيساً بلاستيكاً سنوياً على مستوى الفرد.ويعتبر ذلك معدلاً مرتفعاً جداً مقارنة مع المعدل العالمي والبالغ 307 أكياس للفرد سنوياً. وجاء الإعلان ليؤكد على أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية من القطاعين الحكومي والخاص لمعالجة التحديات المتعلقة بالمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وتأثيرها على البيئة».وأشادت الظاهري بالمنافذ الموقعة على التعهد الذي يعكس حسهم البيئي وريادتهم في تحمل مسؤولية التغير الإيجابي في أنماط الاستهلاك في الإمارة، مؤكدة أن الإعلان يتماشى مع توجه حكومة أبوظبي وسعيها لتعزيز الاستخدام المسؤول للبلاستيك مما يسمح بالاستفادة من فوائده من دون تأثيراته السلبية، ومن دون أن يعني ذلك التحول إلى بدائل أقل استدامة.وانطلاقاً من هذا التوجه تدعو الهيئة جميع منافذ البيع بالتجزئة الأخرى إلى الانضمام إلى هذا التعهد لضمان أفضل النتائج لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وحماية البيئة في إمارة أبوظبي.

التزام

أكد عبدالمجيد الخوري، المدير التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية الالتزام بإزالة هذه الأكياس من منافذها، مضيفا: ندعم رؤية قيادتنا الرشيدة لحماية الموارد الطبيعية والبيئة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدة عملائنا على إجراء التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة.

وقال إبراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة ماجد الفطيم القابضة: « ملتزمون بحماية مجتمعنا، لذا قمنا بتوسيع عملياتنا في مجال الاستدامة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وتعهدنا بالتخلص من البلاستيك أحادي الاستخدام وتحقيق المحصلة الإيجابية في البصمة الكربونية واستهلاك المياه بحلول عام 2040. ومن خلال تعاوننا اليوم مع الجهات الحكومية وقطاع التجزئة، أصبحنا أقرب بخطوة لبيئة صحية في دولة الإمارات.

وقال راجيف وارير، الرئيس التنفيذي لشويثرام: نرحب بالقرار الذي اتخذته حكومة أبوظبي، للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرةً واحدة. ويمكن للعملاء شراء «حقيبة مدى الحياة» متعددة الاستخدامات، المتاحة لدينا في جميع متاجر شويثرام، والتي تأتي مع ضمان مدى الحياة، ويمكن استبدالها حال تلفها.

وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة فاين فير فودز التي تدير محلات سبينس وويتروس بالإمارات: لدينا مسؤولية كبيرة للمساعدة في حماية بيئتنا المحلية وأنظمتنا البيئية. وانطلاقاً من ذلك، نرى سياسة أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة خطوة مهمة تعمل على تسريع جهود تحقيق مستقبل يحافظ على صحة البيئة والإنسان.

وأشاد سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو بالمبادرة التي تمثل خطوة هامة للحد من التأثير السلبي للمواد البلاستيكية على البيئة.

وقال: أطلقنا بالفعل حملة توعية كبيرة في جميع محال السوبر ماركت التابعة للمجموعة ، وفي المرحلة الثانية، سنقوم بتنفيذ العديد من المشاريع المبتكرة لزيادة الترويج لاستخدام أكياس التسوق القابلة لإعادة الاستخدام ومختلف مبادرات الاستدامة.