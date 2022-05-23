إطلاق حوار وطني حول الطموح المناخي

دبي (الاتحاد)

اطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، مبادرة «الحوار الوطني حول الطموح المناخي»، بهدف رفع الطموح على مستوى كافة القطاعات وتعزيز مشاركتها في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتعتمد المبادرة التي تستمر فعالياتها في الفترة من مايو الجاري وحتى سبتمبر المقبل، على عقد اجتماع شهري، يتم خلاله مناقشة احتياجات ومتطلبات وأولويات كل قطاع على حدة والتوجهات المستقبلية لتعزيز مشاركته في جهود السعي لتحقيق الحياد المناخي بمشاركة صناع القرار وأصحاب المصلحة فيه وبقيادة الجهات الحكومية المعنية في الدولة، بما يضمن تطبيق أسلوب التصميم التشاركي.

ومن جهتها قالت معالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في كلمتها خلال الاجتماع الأول للمبادرة والذي عقد تحت شعار «ترسيخ مستقبل خال من الكربون»: «إن السعي نحو تحقيق الحياد المناخي بات أولوية لدولة الإمارات، وضماناً لتحقيق هذا الهدف، يجب أن نعمل على تعزيز مشاركة كافة القطاعات في جهود العمل المناخي من خفض الانبعاثات وتعزيز قدرات التكيف، لذا حرصت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون والتنسيق مع كافة شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص على إطلاق مبادرة الحوار الوطني لإيجاد منصة وطنية تساهم في رفع الطموح المناخي لكافة القطاعات عبر أسلوب التصميم التشاركي».

الحياد المناخي

أكدت معالي المهيري أن الهدف الرئيس من الحوار الوطني والمبادرة الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي، هو ضمان النمو والعمل من أجل البيئة والمناخ، عبر تطبيق نموذج متكامل للتنمية الاقتصادية المستدامة. وسيركز الحوار على مجموعة من القطاعات والمجالات ذات الأولوية، والتي من دور رفع طموحها وتعزيز مشاركتها، المساهمة بقوة في جهود دولة الإمارات للسعي لتحقيق الحياد المناخي، ومنها قطاع التصنيع بشكل عام، وبالأخص صناعات الإسمنت، والنفايات، والنقل، بالإضافة إلى قطاع الطاقة. وشارك في الاجتماع الأول لفعاليات مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي، تحت شعار «ترسيخ مستقبل خال من الكربون»، 83 من ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، وبالأخص شركات الأسمنت والطاقة ومعالجة وتدوير النفايات.