طقس حار ومغبر نهاراً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً ومغبراً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر وتكون مثيرة ومحملة بالغبار خاصة غرباً. وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:56 والجزر الأول عند الساعة 14:18 والجزر الثاني عند الساعة 03:19. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:28 والمد الثاني عند الساعة 06:17 والجزر الأول عند الساعة 10:35 والجزر الثاني عند الساعة 00:15.