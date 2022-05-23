تأهيل البنية التحتية لحوض غرب 3 بمدينة زايد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أنجزت دائرة البلديات والنقل ممثلةً ببلدية منطقة الظفرة مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في حوض غرب 3 بمدينة زايد بمنطقة الظفرة، الذي يضم قسائم سكنية وتجارية.

وأكدت بلدية منطقة الظفرة أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الحرص على تجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة، لتوفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة، وتوطيد التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته.

وأضافت البلدية: إن المشروع يواكب عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي بشكل عام ومنطقة الظفرة على وجه الخصوص، ويدعم حركة النمو الاقتصادي ويسهم في جذب الاستثمارات إلى المنطقة. ويهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة والارتقاء بمستوى الحياة. كما يساهم في تحسين المظهر العام بمدينة زايد، حيث يقع حوض غرب 3 في مدخل المدينة؛ لذا حرصت البلدية على إبرازها بصورة حديثة تواكب التطور العمراني التي تشهده المنطقة.

ويخدم المشروع تأهيل البنية التحتية لـ 100 قسيمة سكنية وتجارية وخدمات، ومسجد، وحديقتين، ونحو 2672 متراً مربعاً مسطحات خضراء، متضمناً تجهيز البنية التحتية وشبكة الطرق ومسارات الخدمات. ويشتمل المشروع على تخطيط وإعادة تأهيل الطرق القائمة، وإضافة ممرات مشاة ومسارات للداجات الهوائية ومواقف للسيارات وأعمال إنارة للشوارع وتركيب لوحات مرورية وإرشادية، إلى جانب أعمال نقل وتمديد وإعادة تمركز لبعض خدمات البنية التحتية مثل خطوط الكهرباء، وأعمال محطات التوزيع الثانوية، إضافة إلى شبكة مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

شبكة طرق داخلية

يتضمن المشروع أيضاً تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 2.57 كيلومتر، وتمديد كابلات كهربائية بطول 6.5 كيلومتر، ومد خطوط مياه بأقطار مختلفة مع كافة الملحقات بطول 2.60 كيلومتر. وإنشاء شبكة صرف صحي بطول 2.8 كيلومتر لتخديم القسائم مع جميع الأصول، ونقل خطوط الخدمات المتعارضة مع الطرق وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بطول 2.45 كيلومتر، وكذلك تمديد خطوط الاتصالات بطول 3.29 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء مماشي بطول 4.3 كم منها ممشى بطول 700 متر مظلل طبيعياً بأشجار الغاف ومبرد بالرذاذ ومزود بمناطق استراحة وأجهزة رياضية، كما تضمن المشروع إنشاء مسارات للدراجات الهوائية بطول 3 كم.