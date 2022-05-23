43 ألف معاملة إلكترونية لبلدية رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

استقبلت دائرة بلدية رأس الخيمة 43 ألف معاملة إلكترونية متنوعة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، وتمثلت تلك المعاملات مختلف الإدارات، منها الصحة العامة وإدارة المباني والتخطيط والمساحة وقطاع الأراضي، حيث تسهم تلك الخدمات في سهولة تقديم المتعاملين المعاملات والطلبات واستكمالها دون الحاجة إلى قصد مبنى البلدية واقتصاراً للوقت والجهد وسرعة الإنجاز.

منذر بن شكر

وقال منذر بن شكر الزعابي مدير عام الدائرة: إن دائرة البلدية اعتمدت مؤخراً تحويل خدماتها إلى خدمات الإلكترونية، تسهم في سهولة تقديم المتعاملين لمختلف الإدارات المعاملات والطلبات، وتسلمها من قبل الموظفين المعنيين في الإدارات بعد تقديمها عبر النظام، واستكمال الإجراءات المطلوبة والانتهاء التام وإنجازها على الوجه المطلوب، وتحقيق رضا المتعاملين التي هي أهم أولويات الدائرة واقتصاراً للوقت والجهد للمواطنين والمستثمرين.

وذكر أن الخدمات الإلكترونية المقدمة في مختلف الإدارات والقطاعات المعنية في البلدية استقبلت خلال الربع الأول من العام الجاري عدد 43194 معاملة إلكترونية، تمثل النصيب الأكبر لقطاع الأراضي بعدد 16969 معاملة، من ثم قطاع إدارة الصحة العامة بعدد 14031 معاملة، من ثم 8331 معاملة لإدارة المباني و3857 معاملة لإدارة التخطيط والمساحة. وأشار إلى أن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر النظام المطور يستطيع من خلاله المتعامل اختيار نوع الخدمة التابعة للإدارات المختلفة، ومتابعة عملية سيرها حتى مرحلة الإنجاز، منها المتعلقة بقطاع الأراضي والمقدمة للأفراد والمكاتب الاستشارية والمتمثلة في توثيق عقود الإيجار وطلب المنح والتحري الشامل وغيرها، وبالنسبة لإدارة الصحة العامة في تسجيل المنتجات الغذائية وإصدار الشهادات الصحية للمنتجات وخدمات إدارة التخطيط والمساحة في طلب مخطط جديد وطلب دمج الأراضي، وغيرها من الخدمات التي تقدم للمتعامل دون الحاجة إلى التوجه المباشر إلى مبنى الدائرة.