«رأس الخيمة للمواصلات» تطلق 4 خطوط داخلية

رأس الخيمة (وام)

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات ضمن استراتيجيتها وتحقيقاً لرؤية حكومة رأس الخيمة 2030 خدمة النقل العام الداخلي بالحافلات من خلال تشغيل 4 مسارات رئيسية تغطي مواقع جغرافية وحيوية مختلفة في إمارة رأس الخيمة، وذلك بهدف توفير شبكة نقل آمنة ومتكاملة تساهم في تحقيق انسيابية التنقل للجميع. وصرح المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات بأن المشروع يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على تقديم خدمات نقل متنوعة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع، وتعمل الهيئة لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية لتوفير نقل آمن وسهل للجميع. يذكر أن الخدمة تشمل 4 مسارات تتضمن نقاط توقف ذهاباً وإياباً، المسار الأحمر ينطلق من منطقة النخيل إلى منطقة الجزيرة الحمراء من خلال ويضم 13 نقطة توقف، والمسار الأزرق ينطلق من منطقة النخيل إلى منطقة شعم ويضم 13 نقطة توقف، والمسار الأخضر ينطلق من منطقة النخيل إلى مطار رأس الخيمة ويضم 14 نقطة توقف، والمسار البنفسجي ينطلق من منار مول إلى الجامعة الأميركية.