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الإمارات
انطلاق «الطب الدقيق» اليوم بدبي
مريم مطر
24 مايو 2022 01:57

دبي (وام)

تنطلق في دبي اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض الطب الدقيق القائم على التكنولوجيا والرقمية الذي سيقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الرئيس الأعلى لجمعية الإمارات للأمراض الجينية، ويستمر يومين. 
يشارك في الحدث العلمي - الذي تنظمه جمعية الإمارات للأمراض الجينية، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط - أكثر من 70 مشاركاً من الخبراء الدوليين. 
وأوضحت الدكتورة مريم مطر مؤسسة ورئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية أن الجلسات العلمية للمؤتمر تتضمن طرح أفكار مبتكرة لتطبيق منهجية جديدة في مفهوم الرعاية الصحية والانتقال من الحلول الشاملة إلى الحلول الشخصية والمتخصصة لافتة إلى مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الرعاية الصحية في هذا الحدث لتسليط الضوء على أحدث تقنيات وابتكارات الطب الدقيق. 

دبي
نهيان بن مبارك
جمعية الإمارات للأمراض الجينية
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