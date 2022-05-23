الإمارات تترأس اجتماع «لجنة رامسار»

الفجيرة (الاتحاد)

تترأس دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الـ 59 للجنة الدائمة لاتفاقية «رامسار» للحفاظ على البيئة والمناطق الرطبة، التي تُعد من أهم الاتفاقيات الدولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة، من أجل وقف الزيادة التدريجية لفقدان الأراضي الرطبة في الحاضر والمستقبل، وتدارك المهام الأساسية للأراضي الرطبة، وتنمية دورها الاقتصادي والثقافي والعلمي وقيمتها الترفيهية.

وترأس وفد الدولة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة ورئيس المؤتمر واللجنة الدائمة لـ«رامسار»، الاجتماع الذي عقد أمس، ويستمر حتى السابع والعشرين من مايو الجاري في مدينة جلاند السويسرية، حيث يناقش الاجتماع حضورياً العديد من القضايا والقرارات المطروحة للاعتماد، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على البيئة في أعقاب انحسار جائحة «كورونا» في معظم دول العالم.

كما ستتم مناقشة الأمور المالية الخاصة بالمشاريع التنموية البيئية، وكذلك النظر في مستجدات عقد المؤتمر العام في جمهورية الصين الشعبية، وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة.