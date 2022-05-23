الثلاثاء 24 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
الإمارات تترأس اجتماع «لجنة رامسار»
محمد سيف الأفخم
24 مايو 2022 01:57

الفجيرة (الاتحاد)

 تترأس دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الـ 59 للجنة الدائمة لاتفاقية «رامسار» للحفاظ على البيئة والمناطق الرطبة، التي تُعد من أهم الاتفاقيات الدولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة، من أجل وقف الزيادة التدريجية لفقدان الأراضي الرطبة في الحاضر والمستقبل، وتدارك المهام الأساسية للأراضي الرطبة، وتنمية دورها الاقتصادي والثقافي والعلمي وقيمتها الترفيهية.
وترأس وفد الدولة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة ورئيس المؤتمر واللجنة الدائمة لـ«رامسار»، الاجتماع الذي عقد أمس، ويستمر حتى السابع والعشرين من مايو الجاري في مدينة جلاند السويسرية، حيث يناقش الاجتماع حضورياً العديد من القضايا والقرارات المطروحة للاعتماد، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على البيئة في أعقاب انحسار جائحة «كورونا» في معظم دول العالم.
كما ستتم مناقشة الأمور المالية الخاصة بالمشاريع التنموية البيئية، وكذلك النظر في مستجدات عقد المؤتمر العام في جمهورية الصين الشعبية، وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة.

الإمارات
رامسار
آخر الأخبار
الباحثين والمخرجين ديرك وبفرلي جوبيرت في غابات أفريقيا
دنيا
الأخوان بفرلي ودريك جوبيرت وحكايتهما في تصوير وثائقية «أسبوع القطط الكبيرة»
اليوم 16:48
أرشيفية
عربي ودولي
السويد توصي بتلقي جرعة خامسة من لقاح «كورونا»
اليوم 16:47
«القوى» يشيد بمشاركة «السيدات» في «الألعاب الخليجية»
الرياضي
«القوى» يشيد بمشاركة «السيدات» في «الألعاب الخليجية»
اليوم 16:45
العاصمة برلين
عربي ودولي
ألمانيا تواجه «جدري القرود» بهذه الإجراءات
اليوم 16:34
أرشيفية
الإمارات
الإمارات تعلن تقديم 8271 جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة
اليوم 16:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©