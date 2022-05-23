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إنقاذ مريضـة توقّف قلبها في دبي
إنقاذ مريضـة توقّف قلبها في دبي
24 مايو 2022 01:57

دبي (الاتحاد)

نجح التعاون بين الطواقم الإسعافية لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والطاقم الطبي لمستشفى مردف في إنقاذ حياة مريضة توقف قلبها، ولكن رعاية الله وسرعة تصرف المرسل الطبي من خلال إرشادات عمل الإنعاش القلبي عبر الهاتف لحين وصول سيارة الإسعاف ساهم بشكل كبير في منع حدوث تطورات في حالتها الصحية بإمكانها أن تتسبب بتلف في الأعضاء الحيوية.
وفور وصول مركبة الإسعاف تم فتح مجرى التنفس من قبل الطاقم الطبي المتخصص وإعطاء المريضة الأكسجين، والبدء بعملية الإنعاش القلبي الرئوي عن طريق الصدمات الكهربائية، والتي أعادت النبض للمريضة، كما كثف الطاقم الإسعافي مراقبة الحالة أثناء عملية نقلها لمستشفى مردف الخاص، بالإضافة لإبلاغ المستشفى بتفاصيل حالة المريضة ليتمكن طاقم الطوارئ من الاستعداد الأمثل لاستقبال الحالة.
وأوضح د. داوود كشمولا المدير الطبي أتش أم اس مستشفى مردف أنه قد تم التعامل مع المريضة الخمسينية بكل حرفية وجدارة حيث كانت المريضة تعاني من رجفان بطيني، وتم إنعاشها ضمن البروتوكولات العالمية، وتلقت المريضة العلاج المناسب، ثم تم نقلها إلى وحدة العناية الحديثة لاستكمال العلاج تحت إشراف نخبة من أمهر الأطباء في قسم الطوارئ وقسم أمراض القلب ووحدة العناية المركزة وكوادر تمريضية مؤهلة ومتمكنة بمستشفى مردف.

دبي
مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف
الإسعاف
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