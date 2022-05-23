أول عيادة ذكية لعلاج المرضى عن بُعد في الأماكن العامة

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن استحداث رخصة لإنشاء عيادات ذكية في الأماكن العامة ومراكز التسوق، تعد الأولى من نوعها في الإمارات والشرق الأوسط.

وافتتح المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة الدكتور مروان الملا، أمس، أول عيادة ذكية في الدولة في برج فيستيفال سيتي دبي، تتبع مجموعة الفطيم للرعاية الصحية، موضحاً أن هذه الخدمة المستحدثة، تأتي في إطار تعزيز وتشجيع الابتكار في القطاع الصحي بالدولة.

وتابع: تعتبر العيادة التي تم تدشينها، الأولى التي حصلت على رخصة، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تمكن الطبيب من علاج المرضى في أي مكان وهو في مكتبه.

من جهته، قال مدير عام مجموعة الفطيم للرعاية الصحية الدكتور حيدر اليوسف، أن العيادة الذكية تتبع عيادات هيلث هب، لخدمة المرضى في المراكز التجارية والأماكن العامة، سواء بحجز مسبق أو بالحضور المباشر إليها.

وأضاف: العيادة ابتكار رقمي وتفاعلي فريد تتيح للمرضى إجراء كشوفات وفحوص طبية من خلال ربطهم بالطبيب مباشراً، دون الحاجة لزيارة العيادة، ويأتي ذلك تماشياً مع الخطط الاستراتيجية للمجموعة بما يضمن توفير الوقت والجهد على المرضى وضمان أفضل الخدمات العلاجية، وفقاً للمعايير العالمية .

وذكر أن المجموعة تستهدف إنشاء 50 عيادة ذكية، يتم توزيعها على مختلف المناطق التي تشهد تجمعات بشرية، لتوفير خدمات طبية وعلاجية ميسرة للمرضى في مختلف التخصصات.