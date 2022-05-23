صالح العامري يدرس تأثير بيئة الفضاء على القلب

آمنه الكتبي(دبي) أنهى صالح العامري رائد محاكاة الفضاء التجربة المقدمة من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية حول تأثير بيئة الفضاء على القلب، وتدرس التجربة آثار البقاء لمدة طويلة في بيئة تحاكي الفضاء على وضعية القلب والأوعية الدموية والمتغيرات التي تطرأ عليهما، ويواصل العامري، رائد محاكاة الفضاء، مهمته ضمن برنامج «سيريوس 21» الذي يستمر لمدة 8 أشهر في بيئة معزولة كلياً عن العالم الخارجي، ويجري تنفيذه في موسكو، حيث تعد مهمات محاكاة الفضاء تجارب محورية تضع أسساً لتصميم وتنفيذ مهام فضائية مستقبلية، فيما ترسم خريطة طريق لاستكشاف المريخ والكواكب الأخرى. ويعد العامري أول رائد محاكاة فضاء عربي يشارك في مهمة ضمن المحطة «سيريوس 21» في العاصمة الروسية موسكو، والتي تهدف إلى تقييم تأثير العزلة على الطاقم في جسم محكم يحاكي مركبة فضائية على الحالة النفسية والفسيولوجية النفسية والأداء العقلي والبدني، وكذلك على النظم الفسيولوجية الرئيسة لجسم الإنسان، وضمان التحكم في الحالة الصحية للأشخاص الخاضعين للاختبار، وكذلك على المعايير البيئية والظروف الصحية والصحية للعزل، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للبيانات العلمية التي تم الحصول عليها أثناء تنفيذ المشروع، ووضع آليات لإنشاء وتشغيل التعاون الدولي المسؤول عن تحديد وحل المشاكل العلمية للبعثات القمرية الواعدة. وشملت التجارب التي أنجزها العامري خلال الشهور الماضية محاكاة الهبوط على سطح القمر، وتجربة تقليل التوتر في العزلة وتجارب الواقع الافتراضي، والتي تتضمن إطلاق مركبة، وتأمين التحامها مع محطة الفضاء الدولية، وصولاً إلى تجارب التحليق فوق القمر والمريخ. وتشمل التجارب الـ 70 الذي يعمل على إجرائها العامري خلال المهمة، 5 مشاركات من أربع جامعات إماراتية، تبحث في مجالات علم وظائف الأعضاء وعلم النفس وعلم الأحياء، مثل بحث من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والذي يركز على آثار التعرض لفترات طويلة لبيئة محاكاة الفضاء على تقلبات القلب والأوعية الدموية والتفاعلات القلبية، وبحث تم اختياره من جامعة الشارقة، عن دراسة تحديد آثار الإجهاد الناجم عن الحبس والعزلة على الدورة الدموية ووظائف العضلات والهيكل العظمي لأفراد الطاقم في أثناء مهمة قياس المؤشرات السريرية والجينومية والنسخية والبروتيومية. وتتضمن الموضوعات المختارة الأخرى للمهمة بحثاً مقدماً من الجامعة الأميركية في الشارقة حول تخفيف الضغط النفسي في العزلة والبيئة المحصورة، وآخر من جامعة الإمارات العربية المتحدة حول التحديات النفسية للعزلة أثناء رحلات الفضاء البشرية: دور الآليات التحفيزية والتدريب المتقطع والمكثف كإجراء مضاد لمنع فقدان كثافة العظام، ومقاومة الأنسولين في بيئة الفضاء.