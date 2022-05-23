وفاة شخصين وإصابة آخرين في حريق مطعم بأبوظبي

الاتحاد - أبوظبي
أكدت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن الأرقام الأولية الواردة من موقع الحريق الناجم عن انفجار اسطوانة غاز بمنطقة الخالدية تشير إلى إصابة 64 شخصاً بإصابات بسيطة و 56 آخرين إصاباتهم متوسطة ووفاة شخصين اثنين.
وقالت الشرطة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «قد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مع وجود أضرار مادية بمحال تجارية وواجهات لعدد 6 بنايات ولا زالت الفرق المختصة بالموقع تستكمل مهامها".
وأعربتا عن خالص العزاء والمواساة إلى ذوي المتوفين وتمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين، كما دعتا الجمهور إلى استقاء المعلومات حول الحادث من المصادر الرسمية.
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شرطة أبوظبي’s Tweets
شرطة أبوظبي
@ADPoliceHQ
·
6h
#عاجل | فرق #شرطة_أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تتعامل مع حريق ناتج عن انفجار اسطوانة غاز في مطعم بمنطقة الخالدية بأبوظبي وقد باشرت الجهات المختصه عملها . @adcda997
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شرطة أبوظبي
@ADPoliceHQ
·
22m
وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مع وجود أضرار مادية بمحال تجارية وواجهات لعدد 6 بنايات ولازالت الفرق المختصه بالموقع تستكمل مهامها .
ش
@ADPoliceHQ
·
22m
وأعربتا عن خالص العزاء والمواساة إلى ذوي المتوفين وتمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين، كما دعيا الجمهور إلى استقاء المعلومات حول الحادث من المصادر الرسمية .
وفاة شخصين وإصابة 64 في حريق الخالية بأبوظبي