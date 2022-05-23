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تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن المخالفات المرورية
أرشيفية
23 مايو 2022 19:59

الاتحاد - أبوظبي

حثت شرطة أبوظبي السائقين على الاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات المرورية والتي تشمل تخفيض 35% خلال 60 يوماً من ارتكاب المخالفة، وتخفيض المخالفات بنسبة 25% بعد انقضاء الستين يوماً باستثناء المخالفات الخطرة.

وقالت الشرطة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «شرطة أبوظبي تدعو السائقين للاستفادة من مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية وهي خصم 35% لمدة شهرين من تاريخ ارتكاب المخالفة وخصم 25% لمدة سنة من قيمة المخالفة».

وأضافت: «باستثناء المخالفات الخطرة مؤكدة اهتمامها بتحفيز السائقين على الالتزام بالنظم والقوانين، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، والحد من المخالفات".

أبوظبي
شرطة أبوظبي
الإمارات
المخالفات المرورية
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