تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن المخالفات المرورية

23 مايو 2022 19:59
الاتحاد - أبوظبي
حثت شرطة أبوظبي السائقين على الاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات المرورية والتي تشمل تخفيض 35% خلال 60 يوماً من ارتكاب المخالفة، وتخفيض المخالفات بنسبة 25% بعد انقضاء الستين يوماً باستثناء المخالفات الخطرة.
وقالت الشرطة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «شرطة أبوظبي تدعو السائقين للاستفادة من مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية وهي خصم 35% لمدة شهرين من تاريخ ارتكاب المخالفة وخصم 25% لمدة سنة من قيمة المخالفة».
وأضافت: «باستثناء المخالفات الخطرة مؤكدة اهتمامها بتحفيز السائقين على الالتزام بالنظم والقوانين، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، والحد من المخالفات".