تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن المخالفات المرورية

الاتحاد - أبوظبي حثت شرطة أبوظبي السائقين على الاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات المرورية والتي تشمل تخفيض 35% خلال 60 يوماً من ارتكاب المخالفة، وتخفيض المخالفات بنسبة 25% بعد انقضاء الستين يوماً باستثناء المخالفات الخطرة. وقالت الشرطة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «شرطة أبوظبي تدعو السائقين للاستفادة من مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية وهي خصم 35% لمدة شهرين من تاريخ ارتكاب المخالفة وخصم 25% لمدة سنة من قيمة المخالفة». وأضافت: «باستثناء المخالفات الخطرة مؤكدة اهتمامها بتحفيز السائقين على الالتزام بالنظم والقوانين، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، والحد من المخالفات".