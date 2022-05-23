حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة ميثاء مطر الطاير

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، واجب العزاء في المغفور لها ميثاء مطر الطاير.فقد قام سموه اليوم بزيارة منزل العائلة في دبي، حيث أعرب سموه لأنجالها.. معالي مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبدالحكيم محمد الطاير.. عن صادق عزائه ومواساته راجياً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر وحسن العزاء.

المصدر: وام