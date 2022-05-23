«تعليم» تعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الثالث

دينا جوني (دبي) اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جداول امتحانات نهاية الفصل الثالث للعام الدراسي 2021-2022. ويستهل جميع الطلبة في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، في مدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث في العاشر من يونيو المقبل، ويختتمونها في السابع عشر من الشهر نفسه.ويؤدي جميع الطلبة امتحاناتهم في مواد المجموعة «ب» وتسليم المشاريع النهائية، في الفترة من السادس من يونيو المقبل حتى العاشر من الشهر نفسه. وحددت الجداول الزمنية لامتحانات مواد المجموعة «أ» النظرية المدة الزمنية للإجابة على أسئلة امتحان كل مادة، بساعتين بدءاً من 8:30 صباحاً حتى 10:30 صباحاً لطلبة الصفوف من الثالث حتى الثامن، ومن 9:00 إلى 11:00 صباحاً لطلبة الصفوف التاسع إلى الحادي عشر. أما طلبة الصف الثاني عشر، فيؤدون الامتحانات من 12:30 ظهراً حتى 20:30 ظهراً، باستثناء يوم الجمعة التي تبدأ فيه الامتحانات من 8:30 لغاية 10:30 صباحاً. ويؤدي طلبة الثاني عشر في المدارس الخاصة امتحاناتهم في مختلف المواد في المدارس الحكومية، باستثناء امتحانات مواد التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية، فسيؤدونها في مدارسهم. أما طلبة الصف الثاني عشر في مدارس التسامح، فسيؤدون جميع امتحاناتهم في المدارس الحكومية. ويمتحن طلبة الصف الثاني عشر في مسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي، مادة التربية الإسلامية يوم 30 مايو الجاري، ومادة الدراسات الاجتماعية في 31 من الشهر نفسه. ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر في المسار العام والمتقدم امتحان العلوم الصحية في الأول من يونيو المقبل. ويستكمل طلبة الصف الثاني عشر امتحاناتهم يوم الجمعة 10 يونيو المقبل، بامتحان الأحياء لطلبة مسار النخبة، وفي يوم الاثنين 13 من الشهر نفسه، يمتحن طلبة المسار التطبيقي الرياضيات التطبيقية، وطلبة مسارات النخبة والمتقدم والعام مادة الرياضيات. وفي يوم الثلاثاء 14 يونيو يؤدي طلبة جميع المسارات مادة اللغة الإنجليزية، ويوم الأربعاء 15 يونيو الفيزياء للعام والمتقدم والنخبة، ومادة العلوم التطبيقية للمسار التطبيقي. وفي يوم الخميس 16 يونيو اللغة العربية لجميع المسارات، والتي يختتم بها طلبة المسار التطبيقي امتحاناتهم. فيما يختتم طلبة المسارين النخبة والمتقدم بمادة الكيمياء، والمسار العام بمادة الكيمياء أو الأحياء يوم الجمعة 17 يونيو. ويبدأ طلبة الصفين الثالث والرابع امتحانات مواد المجموعة «أ» بالرياضيات يوم 13 من يونيو المقبل، يليه امتحان اللغة الإنجليزية، ثم العلوم، ويختتمون امتحاناتهم يوم 16 من الشهر نفسه ب«المنهج المتكامل». ويستهل طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن، امتحاناتهم بمادة الرياضيات، يوم الاثنين 13 من يونيو المقبل، ويليه امتحان اللغة الإنجليزية، ثم العلوم، ويختتمون باللغة العربية يوم الخميس 16 من الشهر نفسه.