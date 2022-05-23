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«الوطني» يناقش سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية غداً
«الوطني» يناقش سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية غداً
23 مايو 2022 15:05

خلفان النقبي (أبوظبي)
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، يوم غد الثلاثاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وموضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان. ويناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة الذي أعدته بشأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية وفق المحاور التالية: دور الوزارة بشأن تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية الاتحادية والمرافق العامة بما يحقق استدامتها، وشبكة الطرق الاتحادية وتنظيم استخدامها واستغلالها، ومنشآت السدود والقنوات المائية والمباني الاتحادية. كما يناقش موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان وفقاً لمحاور استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجية البرنامج في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج بشأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان.
وحسب جدول أعمال الجلسة، يحيل المجلس مشاريع القوانين الواردة من الحكومة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، حيث يحيل إلى اللجنة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
كما يناقش المجلس تقرير توصيات لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام والرياضة في شأن موضوع «سياسة وزارة الثقافة والشباب»، وتقرير توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية في شأن موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة». 

صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي
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