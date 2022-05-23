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شرطة أبوظبي تدعو للاستفادة من الدفع المبكر للمخالفات المرورية
شرطة أبوظبي تدعو للاستفادة من الدفع المبكر للمخالفات المرورية
23 مايو 2022 14:41

حثت شرطة أبوظبي السائقين على الاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات المرورية والتي تشمل تخفيض 35% خلال 60 يوماً من ارتكاب المخالفة، وتخفيض المخالفات بنسبة 25% بعد انقضاء الستين يوماً باستثناء المخالفات الخطرة.

وأكدت اهتمامها بتسهيل طرق الدفع على المتعاملين من خلال القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، مؤكدة حرصها على وتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين والحد من المخالفات المرورية، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية.

وكانت شرطة أبوظبي وفرت ميزة تقسيط المخالفات المرورية المترتبة على المركبات والسائقين بدون فوائد أو أرباح، وذلك تعزيزاً لقيم السعادة والإيجابية موضحة شروط وخطوات الاستفادة من الخدمة وهي أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة معها وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الاسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، والاتصال مباشرة بأحد البنوك التي تقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات.

وتتيح الخدمة دفع المخالفات سواء عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي اوالقنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
المخالفات المرورية
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