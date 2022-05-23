فرق شرطة أبوظبي والدفاع المدني تسيطر على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في مطعم

سيطرت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني على حريق ناتج عن انفجار اسطوانة غاز في مطعم بمنطقة الخالدية بأبوظبي.

وتشير المعلومات الأولية إلى وجود مصابين واضرار ببعض المحال التجارية وتم إخلاء البناية إحترازياً ولا زالت الفرق المختصة تباشر عملها بالموقع مؤكدين على اهمية وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول المواد الإعلامية مراعاةً لخصوصية ومشاعر المصابين وذويهم.

وأخلت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني 4 بنايات سكنية من جميع السكان بسلامة، نتيجة تأثر بعض واجهاتها من جراء الانفجار وجاري العمل على توفير مساكن مؤقتة إلى حين الإنتهاء من تأمين البنايات بشكل كامل.