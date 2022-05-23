حاكم الشارقة يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة هناء بنت حمد بن ماجد القاسمي

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، قبل ظهر اليوم الإثنين، واجب العزاء في وفاة الشيخة هناء بنت حمد بن ماجد القاسمي حرم محمد بن حمدان بن خادم. وأعرب سموه - خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة الطلاع بمدينة الشارقة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل.

المصدر: وام