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انطلاق فعاليات الدورة الـ 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب
انطلاق فعاليات الدورة الـ 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب
23 مايو 2022 10:57

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويستمر حتى 29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة نوعية من 1130 ناشراً من أكثر من 80 دولة. ويشهد المعرض أكثر من 450 فعالية ثقافية ومعرفية وإبداعية، وأنشطة تفاعلية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتحل جمهورية ألمانيا الاتحادية كضيف شرف للحدث هذا العام، لتقدّم لجمهور الثقافة العربية والإماراتية برنامجاً متكاملاً ضمن جناح خاص، يشارك فيه نخبة من أبرز الأدباء والمثقفين والمفكرين الألمان. وتحتفي ألمانيا ضمن جناحها الخاص بإبداعات نخبة من المفكرين والمبدعين بمشاركة نحو 80 ناشراً ومثقفاً ومبدعاً يقدّمون أكثر من 14 جلسة ثقافية ومهنية متنوّعة، يرافقها عروض نخبة مختارة من الأفلام الألمانية المستوحاة من كتب، كما سيتعرّف الجمهور المحلّي والعربي على إبداعات الشاعر والكاتب المسرحي والروائي يوهان غوته، إلى جانب سرد بصري ومعرفي وإبداعي لتاريخ طويل من الإبداع الفكري واللغوي والأدبي الألماني.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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المصدر: وام
أبوظبي
مركز أبوظبي للغة العربية
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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