ارتفاع درجات الحرارة اليوم

أبوظبي (وام)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع ارتفاع في درجات الحرارة يكون ملحوظاً على بعض المناطق وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار شرقاً وشمالاً. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:03 والمد الثاني عند الساعة 06:51 والجزر الأول عند الساعة 13:11 الجزر الثاني عند 01:03. بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:24 والمد الثاني عند الساعة 04:45 والجزر الأول عند الساعة 09:22 والثاني عند الساعة 23:00.