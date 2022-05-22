الإثنين 23 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«العليا لأصحاب الهمم» توصي باستراتيجية متكاملة للتمكين
«العليا لأصحاب الهمم» توصي باستراتيجية متكاملة للتمكين
23 مايو 2022 03:00

دبي (الاتحاد)

أوصى الاجتماع الخامس للجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وترأسته معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، بضرورة وجود استراتيجية متكاملة لتمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات، ووضع «مؤشر وطني» لضمان تنفيذ المبادرات الواردة في الاستراتيجية وتعميمه على الجهات ذات العلاقة، إلى جانب إطار حوكمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، بما يضمن الالتزام بتوصيات المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم.واستعرض الاجتماع متابعة إنجاز سياسة النفاذ الإلكتروني لأصحاب الهمم بالتعاون بين وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إضافة إلى متابعة إعداد سياسة للتعليم الدامج شاملة التعليم العام والخاص والعالي، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع.
وناقشت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مع أعضاء اللجنة العليا لأصحاب الهمم وممثلي الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بتقديم خدمات لأصحاب الهمم، مقترح إدراج لغة الإشارة ضمن مناهج التعليم العام. كما جرى خلال الاجتماع عرض ما تم إنجازه بشأن ترخيص مزاولة مهنة مترجمي لغة الإشارة مع وزارة العدل.
وتعرّفت معاليها على ملامح سياسة النفاذ الإلكتروني ومستوى الإنجاز وخطة التنفيذ، ومراحل إنجاز سياسة التعليم الدامج ومحتويات السياسة الأساسية، وموجّهات تعليم الطلبة أصحاب الهمم في التعليم العالي.
وأوصى الاجتماع بتفعيل القرار الوزاري بشأن اعتماد كود الإمارات للبيئة المؤهلة والجهة المعنية لمتابعة الالتزام به.
يذكر أن اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم كانت قد تشكّلت بقرار من مجلس الوزراء لسنة 2019، لتمثل جميع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بتقديم الخدمات لهذه الفئة، في إطار توفير أفضل الخدمات، بحيث تكون شاملة وتغطي جميع احتياجات أصحاب الهمم، تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع كجهة مسؤولة للتأكد من أداء الخدمات على أكمل وجه.
وتختص اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم بتقييم ودراسة الواقع الحالي والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم، واقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات، ومتابعة تنفيذ خطط ومبادرات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واعتماد القواعد والضوابط والأولويات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية اللازمة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع. وإقرار أطر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بشؤون أصحاب الهمم، ومراجعة تقرير الدولة بخصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص «ذوي الإعاقة» ومتابعة التوصيات الصادرة بشأنه. إضافة استشراف مستقبل واحتياجات الأشخاص من أصحاب الهمم، وإيجاد الحلول الاستباقية التي تعزز جودة حياة أصحاب الهمم.

أصحاب الهمم
حصة بنت عيسى بوحميد
آخر الأخبار
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
الإمارات
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
اليوم 03:00
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
الإمارات
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
اليوم 03:00
حاكم الشارقة لدى وصوله إلى مقر الملتقى بحضور سلطان بن أحمد (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي يؤكد على ضرورة تقديم المحتوى الهادف
اليوم 03:00
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
الإمارات
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
اليوم 03:00
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
الإمارات
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©