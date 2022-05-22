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ذياب بن زايد يهنئ منصور بن زايد بتتويج «مانشستر سيتي»
ذياب بن زايد
23 مايو 2022 00:04

هنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مالك نادي "مانشستر سيتي "، بمناسبة تتويج فريق "مانشستر سيتي" ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" - موسم 2021/2022. وأشاد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان بتتويج السيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السادسة تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس تفرد النموذج الرياضي الذي يقدمه النادي. كما هنأ سموه القائمين على النادي، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، واللاعبين، على ما بذلوه من جهود خلال الموسم الحالي، متمنياً لهم مزيداً من الإنجازات والألقاب.

المصدر: وام
منصور بن زايد
مانشستر سيتي
ذياب بن زايد
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