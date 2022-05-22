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«تريندز» «وجامعة الإمارات» يستعرضان سبل تفعيل الشراكة
محمد العلي لدى استقبال أحمد مراد والحضور (من المصدر)
23 مايو 2022 03:00

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات مع جامعة الإمارات سبل تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات البحثية والتدريبية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجانبين، ويعزز تكامل الأدوار البحثية والأكاديمية، ويرفد المجتمع المعرفي بكفاءات بحثية شابة قادرة على مواكبة التطورات والمستجدات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، مع الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات لدى زيارته على رأس وفد من الجامعة لمقر المركز في أبوظبي.  وقال الدكتور أحمد مراد إن جامعة الإمارات تتطلع إلى تفعيل اتفاقية الشراكة مع «تريندز» لتحقيق توجهات المركز والجامعة في إيجاد جيل من الباحثين الشباب، مؤكداً أن التقدير الذي يحظى به «تريندز» وسمعته البحثية العالمية وقوة مخرجاته جعلته ضمن أولويات اهتمام الجامعة، حيث إنه يعد من أهم المراكز المرموقة والفعالة في المنطقة.
وأعرب الدكتور مراد عن رغبة الجامعة في التعاون مع مركز «تريندز» في العديد من المبادرات البحثية والتدريبية لطلبة الجامعة والموظفين في تريندز بهدف التكامل لخدمة الأهداف العليا والمجتمع، وتأهيل جيل قادر على العمل والبحث بمهارات عالية، مبدياً حرص جامعة الإمارات على المشاركة في فعاليات المركز الداخلية والخارجية، كما عرض عدداً من المشاريع البحثية والتدريبية والمبادرات للتعاون، ومنها «برنامج تريندز وجامعة الإمارات لأبحاث الطلبة» بهدف تأهيل الباحثين الشباب.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
جامعة الإمارات
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