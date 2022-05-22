«الشارقة للتعليم» تعقد اجتماعاً مع المدارس الخاصة

الشارقة (الاتحاد)

ترأست الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص اجتماعاً مع إدارات المدارس الخاصة في الشارقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مشروع «زيارات مراجعة التحسن» الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع مركز تطوير التعليم «أي، دي، تي» وهي شركة دولية متخصصة في تقييم ومراجعة أداء المدارس بهدف مساعدتها على تحقيق التميز.

وأكدت الهاشمي على الدور المحوري لإدارات المدارس في إنجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرسومة له، والتي تتوافق مع رؤية واستراتيجية الهيئة الساعية إلى تطوير قطاع التعليم ودعم المدارس الخاصة وصولاً إلى التطور المنشود، كما عبرت عن تقديرها للتجاوب الذي تبديه الإدارات المدرسية مع الهيئة ومبادراتها وخططها.