«الإمارات الصحية» توصي بالترصد والإبلاغ عن جدري القردة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أبلغت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، كافة المنشآت الصحية التابعة لها، بضرورة التقصي عن مرض جدري القردة، وضرورة الإبلاغ عن أي حالة مشتبه لها أو محتملة أو مؤكدة، في إطار الحرص على مكافحة الأمراض السارية والوقاية منها، استناداً للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكدت المؤسسة، على جاهزية منشآتها الصحية واستعداد طواقمها الطبية لاستجابة لطوارئ الصحة العامة، لضمان حماية المجتمع والحفاظ على الصحة العامة.

وأوصت المؤسسة، جميع الأطباء والكوادر الصحية بالإبلاغ الفوري عن الحالات المؤكدة أو المشتبه بها، إلى مراكز الصحة العامة، مشيرة إلى أن جدري القردة هو عدوى فيروسية نادرة لا تنتشر بسهولة بين الناس وعادة ما يكون مرضاً خفيفاً ومختصراً ذاتياً، ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة.

وذكرت أنه قد تنتشر العدوى عندما يكون شخص على اتصال مباشر بشخص مصاب، وبالرغم من ذلك هناك خطر منخفض للغاية لانتقال العدوى إلى عامة السكان.

وفي السابع من شهر مايو الجاري، تم تأكيد إصابة حالة لمرض جدري القردة وتم رصد 7 حالات مؤكدة وحالة واحدة مشتبه بها في المملكة المتحدة، دون وجود أي عنصر واضح بين الحالات، كما رصدت كل من البرتغال 5 حالات مؤكدة و8 حالات في إسبانيا.

وأوضحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن أعراض مرض جدري القردة، تتشابه مع أعراض مرض الجدري، ومرض الزهري وغيرهما من الأمراض ذات الطفح الجلدي، مشيرة إلى أن جدري القردة ينتقل في الغالب إلى الإنسان من خلال الملامسة المباشرة للسوائل أو دم الحيوان المصاب، كما ينتقل من إنسان إلى آخر عن طريق ملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي والأسطح الملوثة. وأكدت أن الكشف المبكر ومكافحة انتشار العدوى من الطرق الفعالة للحد من عدوى جدري القردة.

وحددت المؤسسة، 4 طرق وتدابير وقائية للحد من خطر انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، وهي: تجنب المخالطة الجسدية للمصابين بالعدوى، وتجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحمل الفيروس، وكذلك استخدام معدات الحماية الشخصية عند الاعتناء بالمصابين، بالإضافة إلى غسل اليدين بالماء والصابون أو باستخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول.

وأفادت المؤسسة، أن العلامات والأعراض الدالة على المرض، تتمثل في الحمى وآلام العضلات والصداع، وتضخم الغدة الليمفاوية، والطفح الجلدي، لافتة إلى أن جدري القردة يعد مرضاً محدوداً ذاتياً وتستمر أعراضه لمدة 14 إلى 21 يوماً.

وتعرف منظمة الصحة العالمية الحالة المشتبه فيها، بأنها الشخص الذي يصاب بمرض حاد يسبب حمى، تؤدي إلى وصول درجة حرارته إلى 38.3 درجة مئوية، وصداع شديد واعتلال العقد الليمفاوية، وآلام الظهر، وألم عضلي ووهن شديد، يليه بعد يوم إلى ثلاثة أيام طفح جلدي آخذ في التطوير تدريجياً يبدأ في كثير من الأحيان على الوجه) الأكثر كثافة)، ثم ينتشر في أماكن أخرى من الجسم، بما في ذلك باطن القدمين وراحتا اليد.

أما بالنسبة للحالة المحتملة، وفقاً للتعريف الصادر عن هيئة الصحة بدبي، فهي الحالة التي تستوفي تعريف الحالة السريرية، وليست مؤكدة مختبرياً، ولكن لها صلة وبائية بحالة مؤكدة أو محتملة. فيما الحالة المؤكدة، فهي حالة متوافقة سريرياً تم تأكيدها مختبرياً. وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد وافقت على اللقاح الأول لجدري القردة عام 2019.

ويمكن لـ«نسخة واحدة من جدري القردة أن تكون قاتلة، وقد تودي بحياة ما يصل إلى 10% من المصابين». لكن طبيعة الإصابات الحالية في بريطانيا «أكثر اعتدالاً»، كما أن السيطرة على المرض تتم في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وعادةً ما كان الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض في غرب أو وسط أفريقيا من الحيوانات.