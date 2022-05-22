اختتام ملتقى تخصصات المسالك البولية في دبي

دبي (وام)

اختتمت في دبي أمس فعاليات الدورة الثانية من ملتقى تخصصات المسالك البولية، الذي نظمته جمعية الإمارات لجراحة المسالك البولية والمدرسة العربية لجراحة المسالك البولية وشركة «اندكس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في «اندكس القابضة».

وشهد الملتقى مشاركة أكثر من 450 متخصصاً في الرعاية الصحية من 20 دولة حول العالم وأكثر من 80 متحدثاً قدموا 3 ورش عمل و10 محاضرات علمية متخصصة، بالإضافة إلى عرض 15 ملصقاً علمياً احترافياً.

وقال الدكتور عبدالقادر الزرعوني رئيس جمعية الإمارات لأمراض وجراحة المسالك البولية: إن ملتقى تخصصات المسالك البولية يهدف إلى تثقيف المصابين بأمراض المسالك البولية حول أهمية وفوائد العلاج ومناقشة آخر سبل العلاج التي توصل إليها الطب الحديث في هذا القطاع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آفاق التطورات المستقبلية لدولة الإمارات في مختلف القطاعات العلمية والتكنولوجية والطبية لتلبية الحاجة المتسارعة للرعاية الصحية، استجابة لحركة النمو المتواصلة في الدولة.

من جانبه، قال الدكتور ياسر فرحات رئيس المدرسة العربية لطب المسالك البولية: «نعمل على سد ثغرات التوعية بتخصصات المسالك البولية واستكشاف التحديات التي يجب التغلب عليها لتوفير أفضل خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج وبناء الشراكات وجسور التعاون بين مختلف المؤسسات الصحية، حيث يتعين علينا كمتخصصين في الرعاية الصحية توعية المرضى بسبل العلاج الجديدة ورفع الوعي بين الجماهير وتوثيق العلاقات».

وأوضح الدكتور أحمد حمادي الأمين العام في المدرسة العربية لجراحة المسالك البولية، أن الملتقى استعرض أهم وآخر المستجدات والعلاجات والبحوث الطبية في تخصصات المسالك البولية، ما يعكس حرص العلماء والأطباء على حشد الجهود وتوحيد الرؤى تجاه التحديات الطبية المعاصرة والمستجدات العالمية المرتبطة بأمراض المسالك البولية وجميع الأمراض والمشكلات الصحية المتصلة بها.