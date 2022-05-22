3674 نزيلاً استفادوا من المحاكمة «عن بُعد»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

استفاد نحو 3674 نزيلاً ونزيلة في المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من مبادرة المحاكمة «عن بُعد»، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال العقيد عبدالله الحيمر نائب مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة: «إن المؤسسة بجانب تعاونها مع مختلف الجهات المعنية بالخدمات المتميزة المقدمة للنزلاء، سعت إلى تذليل مختلف العقبات التي تعترض استئناف النزلاء و المحاكم لملفات القضايا المطروحة أمامها، ومنع تأخير أي من النزلاء المتواجدين في المؤسسة عن حضور واستكمال مجريات المحاكمات عبر مبادرة «المحاكمة عن بُعد»، لسرعة تطبيق الأحكام والانتهاء التام منها وفق أعلى وأفضل أنواع الخدمة المقدمة.

عبدالله الحيمر

وذكر أن مبادرة المحاكمة «عن بُعد» التي انطلقت مع جائحة فيروس «كوفيد- 19»، والتي سجلت نتائج جيدة وملموسة على صعيد استكمال واستئناف المحاكمات وتمكين النزيل من حضور مختلف الجلسات «عن بُعد» دون الحاجة المباشرة إلى الذهاب والانتقال إلى مباني المحاكم، الأمر الذي اقتصر من الوقت والجهد وساهم في سرعة إنجاز ملفات القضايا المختلفة.

وأشار إلى أن المبادرة استفاد منها حوالي 3674 نزيلاً ونزيلة من المؤسسة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، عبر حضور النزلاء لجلسات القضايا عبر الغرف المخصص المجهزة وفق أفضل الأجهزة المتطور والشاشات الذكية المتاحة في مبنى المؤسسة، والتي تستخدم في الاتصال المرئي لسهولة تواصل النزلاء مع المعنيين في دائرة المحاكم وحضور الجلسات والإدلاء بالأقوال والاستماع إلى الشهود والأحكام النهائية وغيرها دون الحاجة إلى التواجد المباشر في قاعة المحاكم.

خصوصية

وأكد أن هذه المبادرة التي توفر الخصوصية التامة للنزلاء كافة، تأتي لاستمرارية تعزيز الأعمال وفق بيئة مناسبة تضمن سلامة النزلاء والموظفين المتواجدين كذلك في المؤسسة العقابية، وتقلل في الوقت نفسه من أعداد المتواجدين في مرافق وقاعات المحاكم، وتقلل الجهد في عملية انتقال ونقل النزيل من وإلى المؤسسة والمحاكم.

ولفت إلى أن المؤسسة تمكنت خلال الفترة ذاتها من تنفيذ 208 زيارات افتراضية أو اتصال مرئي بين النزلاء وذويهم من أفراد الأسر والأصدقاء، وذلك داخل الدولة وخارجها بالنسبة للمقيمين من الجنسيات المختلفة الذين يقضون فترة محكوميتهم في المؤسسة، وذلك للمساهمة في استمرارية تواصل النزلاء وذويهم، عبر الأجهزة الحديثة المتطورة المتاحة، بعد تقدم النزيل إلى طلب الزيارة ليتم الموافقة عليها.

وأكد أن هذه المبادرة تساهم كذلك في تواصل النزلاء مع محيطهم الخارجي من فئات المجتمع، والتي تقدم لهم الرعاية والاهتمام من قبل الأهل والأصدقاء، عبر سماع أخبارهم وأحوالهم، والتي يكون لها الأثر الكبير والإيجابي في تحسن نفسيته طوال فترة تواجده في المؤسسة.