عبد الله المري يترأس اجتماع تقييم أداء «التحريات»

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، خلال الربع الأول من العام الجاري.

ونوه معالي الفريق المري بالجهود التي تقوم بها فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، لضبط مرتكبي الجرائم خلال وقت قياسي وبحرفية عالية، وجهودهم في حفظ الأمن والأمان في الإمارة، ما ساهم في انخفاض مؤشر إجمالي البلاغات الجنائية في جميع مراكز الشرطة بنسبة 68% في الربع الأول من العام الجاري، كما بلغت نسبة البلاغات المعلومة 99% من إجمالي البلاغات في الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى اكتشاف البلاغات المجهولة للجرائم المقلقة من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومراكز الشرطة في الربع الأول من العام 2022، بنسبة 98%.

واستعرض الاجتماع النتائج التي حققتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في تنفيذ الخطط التطويرية والاستراتيجية لتحقيق الأهداف والمؤشرات المنشودة في خفض معدلات الجريمة المقلقة، والتعامل السريع مع البلاغات، وخطط تقليل الجرائم في مناطق الاختصاص، وتشكيل فرق العمل الفعّالة، وذلك في الربع الأول من العام الجاري ومقارنتها بالربع الأول من العام الماضي.

كما استعرض الاجتماع إحصاءات البلاغات الجنائية والبلاغات المقلقة على مستوى مراكز الشرطة، في الربع الأول من العام 2022، ومقارنتها بنفس الفترة من العام 2021، بالإضافة إلى عرض أهم القضايا التي تم التعامل معها.