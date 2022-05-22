إسعاد «شرطة دبي» توفر 12 منحة دراسية كاملة

دبي (الاتحاد)

تمكنت لجنة بطاقة «إسعاد» التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، من توفير 12 منحة دراسية كاملة بالتعاون مع الجهات المنضمة لبرنامج إسعاد، قدمتها 5 جامعات في الدولة، بتكلفة بلغت مليونين و376 ألفاً و969 درهماً.

وأكدت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، أنهم مستمرون بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بإسعاد حاملي البطاقة، عبر استقطاب عروض ومزايا وخصومات خاصة بالتعاون مع الجهات المنضمة لبرنامج إسعاد.

وأشادت العامري بجهود الجامعات والكليات لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها برنامج إسعاد، وسعيهم لتقديم أفضل العروض والخصومات لطلبة الثانوية العامة، إلى جانب تقديم منح خاصة، وهو ما يعد دعماً لأسر الطلبة، وتخفيفاً للأعباء المالية ليتمكنوا من استكمال دراستهم ضمن خيارات متعددة ومتنوعة.

بدروه، قال زكريا سيف، رئيس قطاع التعليم في لجنة بطاقة إسعاد، إن المنح الـ12، تتمثل في 3 منح دراسية من الجامعة الأميركية في الإمارات بقيمة 750 ألف درهم، ومنحة دراسية من جامعة دبي بتكلفة مالية تبلغ 301 ألف درهم، ومنحة دراسية من جامعة سان جوزيف بقيمة 220 ألفاً و800 درهم، ومنحة دراسية من جامعة برادفورد فرع دبي، في تخصص إدارة الأعمال، بقيمة 105 آلاف و169 درهماً، في حين تقدم كلية الأفق الجامعية 6 منح دراسية سنويا بقيمة مليون درهم.