الإثنين 23 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
إسعاد «شرطة دبي» توفر 12 منحة دراسية كاملة
إسعاد «شرطة دبي» توفر 12 منحة دراسية كاملة
23 مايو 2022 03:00

دبي (الاتحاد)

تمكنت لجنة بطاقة «إسعاد» التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، من توفير 12 منحة دراسية كاملة بالتعاون مع الجهات المنضمة لبرنامج إسعاد، قدمتها 5 جامعات في الدولة، بتكلفة بلغت مليونين و376 ألفاً و969 درهماً.
وأكدت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، أنهم مستمرون بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بإسعاد حاملي البطاقة، عبر استقطاب عروض ومزايا وخصومات خاصة بالتعاون مع الجهات المنضمة لبرنامج إسعاد.
وأشادت العامري بجهود الجامعات والكليات لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها برنامج إسعاد، وسعيهم لتقديم أفضل العروض والخصومات لطلبة الثانوية العامة، إلى جانب تقديم منح خاصة، وهو ما يعد دعماً لأسر الطلبة، وتخفيفاً للأعباء المالية ليتمكنوا من استكمال دراستهم ضمن خيارات متعددة ومتنوعة.
بدروه، قال زكريا سيف، رئيس قطاع التعليم في لجنة بطاقة إسعاد، إن المنح الـ12، تتمثل في 3 منح دراسية من الجامعة الأميركية في الإمارات بقيمة 750 ألف درهم، ومنحة دراسية من جامعة دبي بتكلفة مالية تبلغ 301 ألف درهم، ومنحة دراسية من جامعة سان جوزيف بقيمة 220 ألفاً و800 درهم، ومنحة دراسية من جامعة برادفورد فرع دبي، في تخصص إدارة الأعمال، بقيمة 105 آلاف و169 درهماً، في حين تقدم كلية الأفق الجامعية 6 منح دراسية سنويا بقيمة مليون درهم.

شرطة دبي
بطاقة إسعاد
دبي
برنامج إسعاد
آخر الأخبار
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
الإمارات
«قائد ودوله».. قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
اليوم 03:00
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
الإمارات
الإمارات.. خُطى واثقة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية
اليوم 03:00
حاكم الشارقة لدى وصوله إلى مقر الملتقى بحضور سلطان بن أحمد (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي يؤكد على ضرورة تقديم المحتوى الهادف
اليوم 03:00
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
الإمارات
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية  ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
اليوم 03:00
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
الإمارات
مواطنون: اتحاد الإمارات ركيزة المستقبل
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©