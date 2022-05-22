بمباركة رئيس الدولة.. محمد بن راشد يوجه بتحديث سياسات القطاع التعليمي
بمباركة رئيس الدولة.. محمد بن راشد يوجه بتحديث سياسات القطاع التعليمي
22 مايو 2022 19:47
بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وبعد التشاور معه.. أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" عن هيكلة رئيسية جديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات، ووجه بمراجعة شاملة لنظم وتشريعات وسياسات القطاع التعليمي وإنشاء عدد من المؤسسات الداعمة لتطوير القطاع ومستقبل التعليم في الدولة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: الإخوة والأخوات.. بمباركة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبعد التشاور معه نعلن اليوم عن تغيير هيكلي في قطاع التعليم في الدولة كالتالي: نعلن تعيين أحمد بالهول الفلاسي وزيراً للتربية والتعليم، ووجهناه بمراجعة كافة السياسات والتشريعات لمنظومة التعليم بالدولة.
وأضاف سموه: كما نعلن اليوم عن تعيين سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ووجهناها بوضع خطة متكاملة وشاملة للارتقاء بالمدارس الحكومية في الدولة.. نشكر الأخ حسين الحمادي والأخت جميلة المهيري على جهودهما خلال الفترة الماضية.
وقال سموه: كما نعلن تعيين سارة المسلّم وزيرة دولة للتعليم المبكر ونعلن إنشاء هيئة اتحادية للتعليم المبكر تشرف عليها الأخت سارة لوضع وتنفيذ خطط شمولية للاهتمام بالطفل منذ ولادته وحتى الصف الرابع تعليماً، وصحةً، ومهارات، وبناء شخصيته وهويته الوطنية.. التأسيس الصحيح لأطفالنا ضمانة لنجاح تعليمنا.
وأضاف سموه: كما نعلن عن إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع لمجلس الوزراء، ووظيفتها الرئيسية مراقبة جودة التعليم بكل حيادية، وتطوير منظومة المؤهلات، وإجراء التقييمات المستمرة لواقع التعليم، ووضع معايير ومستهدفات واضحة لمخرجات التعليم، وقياس مدى نجاح المنظومة التعليمية في تحقيقها.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: كما نعلن عن إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ليشرف المجلس على مشروع مستقبل التعليم في الدولة بما يواكب الطموحات ويرسخ هويتنا الوطنية ويضمن مخرجات تعليمية تلبي احتياجاتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
وأكد سموه: قطاع التعليم اليوم ليس كالأمس.. وطموحاتنا اليوم ليست كالأمس.. ومهارات المستقبل ستكون مختلفة ومتجددة.. وهدفنا إعداد جيل يحمل الراية.. ويكمل المسيرة.. ويتمسك بالهوية.. وينطلق للعالمية بكل ثقة.. ونطلب من الجميع التعاون الجاد لتحقيق ذلك.. والله الموفق أولاً وأخيراً.
مشروع مستقبل التعليم يواكب الطموحات ويرسخ هويتنا الوطنية ويضمن مخرجات تعليمية تلبي احتياجاتنا
إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: كما نعلن عن إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ليشرف المجلس على مشروع مستقبل التعليم في الدولة بما يواكب الطموحات ويرسخ هويتنا الوطنية ويضمن مخرجات تعليمية تلبي احتياجاتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
مهارات المستقبل ستكون مختلفة ومتجددة وأكد سموه: قطاع التعليم اليوم ليس كالأمس.. وطموحاتنا اليوم ليست كالأمس.. ومهارات المستقبل ستكون مختلفة ومتجددة.. وهدفنا إعداد جيل يحمل الراية.. ويكمل المسيرة.. ويتمسك بالهوية.. وينطلق للعالمية بكل ثقة.. ونطلب من الجميع التعاون الجاد لتحقيق ذلك.. والله الموفق أولاً وأخيرا.
الهيكلية الجديدة لمنظومة التعليم تستهدف الهيكلة الجديدة تطوير المنظومة التعليمية في دولة الإمارات، واستحداث عدد من الهيئات الحكومية الاتحادية لدعمها بما يواكب خطط الإمارات التنموية وتطلعاتها لمستقبل يكون فيه نظام التعليم أكثر تقدماً، والسعي لتعزيز جودة العملية التعليمية، وبأن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم. وتضم الهيكلة الجديدة في قطاع التعليم مجلس التعليم والموارد البشرية، والهيئة الاتحادية لجودة التعليم، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إضافة إلى الجهات التعليمية المحلية في كل إمارة. وستعمل هذه الجهات وفق منظومة واحدة ومجموعة محددة من الاختصاصات التي تتكامل في مجموعها بغرض تعزيز أداء القطاع في كافة مراحله وتحسين المخرجات التعليمية وتطوير المهارات والإسهام الإيجابي في بناء شخصية الطلاب.
إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية وسيتم بموجب الهيكلة الجديدة إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بهدف الإشراف على مشروع مستقبل التعليم في الدولة بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويرسخ المسيرة التنموية خلال الأعوام العشرة المقبلة. وسيضم المجلس ضمن اختصاصاته ومهامه وفق المنظومة الجديدة وضع رؤية التعليم على مستوى الدولة، وإقرار أهداف ومستهدفات مخرجات التعليم لجميع المراحل التعليمية، وإقرار الإطار العام والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة التعليمية لجميع المراحل التعليمية، ومتابعة أداء قطاع التعليم ومدى تحقيقه للمخرجات المطلوبة وتوافقها مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، إلى جانب اقتراح برامج لإعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة التوجهات المستقبلية لسوق العمل، والعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات التعليمية وجهات العمل الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة.
إنشاء الهيئة الاتحادية لجودة التعليم استحدثت الهيكلية الجديدة هيئة مختصة لجودة التعليم بحيث تتبع مجلس الوزراء، وستكون مسؤولة بشكل رئيسي عن قياس جودة المخرجات التعليمية وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية في كافة المراحل المتعلقة بالطفولة المبكرة ورياض الأطفال والتعليم العام الحكومي والخاص لضمان المواءمة مع أهداف ومستهدفات مخرجات التعليم المعتمدة. وستختص الهيئة ضمن مهامها في قياس جودة المخرجات التعليمية وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية في كافة المراحل المتعلقة بالطفولة المبكرة ورياض الأطفال والتعليم العام والعالي الحكومي والخاص لضمان المواءمة مع أهداف ومستهدفات مخرجات التعليم المعتمدة، والعمل على التطوير والتحديث المستمر للأدوات والمسوحات المناسبة لقياس جودة المخرجات التعليمية في جميع المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، ورفع تقارير بالنتائج والمقترحات لتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والمناهج. كما ستشرف الهيئة على تنفيذ الاختبارات الدولية ووضع وتنفيذ الاختبارات والمسوحات المركزية والوطنية في مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة لقياس جودة المخرجات التعليمية، وتطوير المنظومة الوطنية للمؤهلات وتوحيد معايير المؤهلات والمهارات المطلوبة لجميع المهن والوظائف في الدولة والاشتراطات اللازمة للاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. إنشاء الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر استحدثت الهيكلية الجديدة لقطاع التعليم هيئة مختصة بالتعليم المبكر، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء، وستكون مسؤولة بشكل رئيسي عن تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والبرامج المتعلقة بالمتطلبات التعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة (من الولادة إلى الصف الرابع شاملاً الحضانات ورياض الأطفال - الأعمار من الولادة إلى ثماني سنوات)، إلى جانب تطوير الأطر والمتطلبات اللازمة لتطوير مهارات وشخصية وخيال وصحة وحماية الطفل، والإشراف على تطوير بيئة التعليم في هذه المراحل لتمكين الطفل من تطوير مهاراته وشخصيته. كما تضم اختصاصات الهيئة وضع المعايير والأنظمة وإصدار التراخيص والرقابة على الحضانات الحكومية والخاصة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، والعمل مع أولياء الأمور والمجتمع لتعزيز دورهم في مرحلة الطفولة المبكرة.
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وتضم المنظومة الجديدة للتعليم كذلك مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والتي تأتي تحت مظلة مجلس الوزراء، وتختص بشكل رئيسي في إدارة وتشغيل المدارس ورياض الأطفال الحكومية، والرقابة على المدارس الحكومية في الدولة وتنفيذ برامج وخطط للتطوير والتحسين، وكذلك الإشراف على إعداد وتنفيذ الاختبارات المستمرة والمركزية وإدارة عملية تصحيح النتائج وإصدار الشهادات في المدارس الحكومية لكافة الحلقات والمراحل الدراسية شاملاً اختبارات الثانوية العامة. كما ستضم اختصاصات المؤسسة تطوير برامج وأنشطة الرعاية الطلابية والفعاليات في المدارس الحكومية، والإشراف على تنفيذها، واقتراح نماذج مبتكرة وجديدة لتشغيل المدارس الحكومية لرفع كفاءتها (التعهيد، الشراكات وغيرها)، وتعزيز مراقبة تطبيق نظم إدارة البيئة والصحة والسلامة في المدارس الحكومية.
تطوير وزارة التربية والتعليم
وبحسب الهيكلية الجديدة سيتم تطوير وزارة التربية والتعليم وتعديل بعض الاختصاصات والمهام المدرجة لها، حيث ستختص الوزارة بشكل رئيسي في تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالمتطلبات التعليمية اللازمة للتعليم العام (الحكومي والخاص لما بعد مرحلة الطفولة المبكرة) والتعليم العالي (الحكومي والخاص) في الدولة، بما فيها التعليم المهني والفني والتقني والخاص والتعليم المستمر. كما ستضم مهام الوزارة إدارة وتطوير إطار التعليم العام والمناهج والأدوات لمدارس التعليم العام الحكومي في الدولة، وتطوير المناهج للمواد التعليمية الإلزامية لمدارس القطاع الخاص، ووضع المعايير والأنظمة وإصدار التراخيص والرقابة على المدارس الخاصة بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة. وستعمل الوزارة ضمن مهامها على تطوير المعايير المهنية للكوادر والقيادات التعليمية العاملة في مجال التعليم العام (الحكومي والخاص) بما فيها التعليم المهني والفني والتقني والخاص في الدولة وإصدار التراخيص لهم، وترخيص هيئات ومؤسسات التدريب المهني والفني والتقني العاملة في الدولة والتصديق على الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، والاعتراف بتلك العاملة خارج الدولة ومعادلة الشهادات والمؤهلات التي تمنحها. كما تضم اختصاصات الوزارة ترخيص الجامعات الحكومية والخاصة داخل الدولة والرقابة عليها واعتماد برامجهم الأكاديمية، والتصديق على الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، والاعتراف بالجامعات خارج الدولة ومعادلة الشهادات والمؤهلات التي تمنحها، إلى جانب إدارة البعثات والمنح الدراسية لمرحلة التعليم العالي داخل وخارج الدولة.
الوزراء الجدد أحمد بالهول الفلاسي تم تعيين معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزيراً للتربية والتعليم في مايو 2022، وقد شغل معاليه منصب وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أعقاب التشكيل الوزاري لحكومة الإمارات في يوليو 2020، وهو عضو مجلس التعليم والموارد البشرية منذ تشكيله في العام 2016 وقد شغل منصب الأمين العام فيه لمدة 4 سنوات، وتولى تطوير الحلول والمشاريع ومناقشة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم في الدولة ومواءمتها مع سوق العمل. وتطوير الخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية لمؤسسات التعليم العالي والعام في الدولة. كما شغل الفلاسي سابقاً منصب وزير دولة لشؤون التعليم العالي، حيث أشرف على تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى وضع السياسات الخاصة بالقطاع وتنظيم عمل مؤسساته وضمان جودة مخرجاته ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، كما شغل معاليه منصب الأمين العام بموجب التعديل الوزاري لحكومة دولة الإمارات في أكتوبر 2017، تمت إضافة ملف المهارات المتقدمة إلى حقيبته الوزارية، ليتولى مسؤولية تجهيز الكوادر المحلية بمهارات المستقبل. وهو عضو المجلس الاستشاري لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي منذ أكتوبر 2019. كما شغل الفلاسي منصب رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، كما مثل معاليه قطاع الفضاء في اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. عمل الفلاسي خلال مسيرته المهنية كرئيس تنفيذي لشركة مصدر، والمدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير قطاع السياحة في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بالإضافة إلى منصب نائب الرئيس في وحدة مبادلة للصناعة. كما عمل مستشاراً لدى شركة الاستشارات الإدارية «ماكينزي أند كومباني». معاليه حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة موناش والماجستير من جامعة ملبورن في أستراليا، وشهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بدولة الإمارات العربية المتحدة.
سارة الأميري تشغل معالي سارة بنت يوسف الأميري، منصب وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء. معاليها عضو وأمين عام في مجلس التعليم والموارد البشرية، وتشغل منصب الأمين العام للمجلس منذ العام 2020، وتشارك معاليها من خلاله في مسؤولية مواءمة سياسات التعليم والموارد البشرية، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المتغير بشكل مستمر، وضمان إعداد أجيال مؤهلة وتنافسية، في قدرتها على مواكبة التوجهات المستقبلية لسوق العمل. كما عملت الأميري في منصبها في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاعتماد على البحث والتطوير في مجالي العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، كما تشغل معاليها منصب رئيس مجلس علماء الإمارات، ورئيس مجلس الثورة الصناعية الرابعة، ورئيس مجلس أمناء أكاديمية دبي للمستقبل، كما قادت معاليها الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» في مركز محمد بن راشد للفضاء. قبل تولي معاليها منصبها الوزاري، قادت جهود الأبحاث والتطوير في «مركز محمد بن راشد للفضاء»، حيث أسست إدارة المعرفة والأبحاث الاستراتيجية الخاصة بالمركز ووضع آليات ضمان كفاءة وظائف المنتجات. كما كانت مهندسة برمجيات في مشروعي دبي سات - 1 ودبي سات-2، وكانت ضمن الفريق الذي عمل على برنامج تطوير مشروع «خليفة سات». تم اختيار معالي سارة الأميري عام 2015 من بين 50 من العلماء الرواد الشباب من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك تقديراً لمساهمتها في جهود التنمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة. وكما تم تكريمها في 2022 في التجمع السنوي لقائمة «تايم» لأهم 100 شخصية مؤثرة في العالم. تحمل معاليها درجتي البكالوريوس والماجستير في هندسة الحاسوب من الجامعة الأميركية بالشارقة.
سارة مسلم تم تعيين معالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر في مايو 2022، وقد شغلت منصب رئيس دائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي منذ عام 2019، وهي رئيس مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي الحكومي، وهي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منذ عام 2019، ورئيس لجنة الكوادر البشرية والإدارة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية للمجلس. كما تتقلد معاليها منصب نائب رئيس مجلس جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية منذ عام 2020، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» ممثلة عن جهاز الإمارات للاستثمار من 2021. لدى معاليها خبرة ممتدة في القطاعين الحكومي والخاص، فهي عضو في مجلس إدارة كل من الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» وشركة خزنة داتا سنتر «خزنة» في دولة الإمارات، كما شغلت معاليها خلال مسيرتها العملية عضوية مجلس إدارة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، وتولت منصب المديرة التنفيذية لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة والمدير التنفيذي لقطاع التراخيص بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي. كما تقلدت منصب نائب الرئيس لقطاعات صناعة الطيران والطاقة المتجددة ونظام شبكة تقنية المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار. فيما عملت لعدة سنوات كمحلل أعمال في شركة BP إنترناشيونال. تحمل معاليها الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في الشارقة، وبكالوريوس في العلوم التطبيقية تخصص إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا بأبوظبي.
حسين الحمادي: شكراً محمد بن زايد ومحمد بن راشد تقدم معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم السابق، بجزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ثقة سموهما. وقال عبر «تويتر»: «أتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على الثقة التي أحاطاني بها طوال فترة خدمتي وزيراً للتربية والتعليم.. لقد تشرفت بالعمل في هذا المنصب وكان دعم سموهما واهتمامهما بالتعليم صمام الأمان للمضي قدماً لتحقيق نظام تعليمي متفرد». وتابع: «الإخوة والأخوات.. الميدان التربوي.. أحييكم وأشكركم على إسهاماتكم التربوية الجليلة.. لا يسعني إلا أن أثني على مجهوداتكم وتفانيكم في العمل.. فقد عملنا معاً سنوات عدة كفريق واحد، وكنتم فيها السند والمؤتمن على طلبتنا.. فخور بكم جميعاً وأشكركم فرداً فرداً». وقال: «أبارك لأخي معالي د. أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم توليه مهام الوزارة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسؤولياته المقبلة، بما يعزز من طموحات القيادة والوطن وأبنائه في مواصلة تطوير التعليم.. وسنبقى جميعاً بعون الله يداً واحدة، كل في موقعه نؤدي واجباتنا بمسؤولية وكفاءة».
جميلة المهيري: الإمارات تسمو من قمم إلى قمم تقدمت معالي جميلة المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، السابقة، بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ما قدماه لها من دعم خلال فترة عملها في قطاع التعليم، ومتابعتهما الحثيثة لسير العملية التعليمية وتطورها. وقالت عبر «تويتر»: «كما أشكر فريق عملي في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وكل معلم ومعلمة في الميدان، على ما بذلوه من جهود مشكورة أسست لما ترنو له الإمارات من ريادة في الملف التعليمي، وكعهد الإمارات تسمو من قمم إلى قمم على أيدي أبنائها في كافة المجالات». وتابعت: «ختاماً أتمنى لمعالي الأخت سارة الأميري التوفيق في مهامها المقبلة، الأخت سارة قامة علمية من الطراز الرفيع، وأنا على ثقة بقدراتها على إحداث الفرق المنشود في قطاع التعليم، داعية لها بالنجاح والسداد».
أحمد بالهول: حسين الحمادي وجميلة المهيري قدمتما الكثير لبناء أجيال المستقبل قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، عبر «تويتر»: «معالي الأخ حسين الحمادي، معالي الأخت جميلة المهيري تشرفت بالعمل معكم في فريق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أديتما خلالها الأمانة وقدمتما الكثير لبناء أجيال المستقبل والإسهام في رفعة وطننا الغالي وازدهاره. كل الشكر والتقدير لكما ونسأل الله لنا ولكما التوفيق والسداد».