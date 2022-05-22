محمد بن زايد: الشيخ خليفة كرس حياته لسعادة شعبه

عبّر الجميع بمختلف ثقافتهم عن مشاعر الأسى والتأثر لوفاة المغفور له الشيخ خليفة، القائد الذي كرس حياته من أجل سعادة شعبه ومجتمعه. pic.twitter.com/0OVJqJOdhB