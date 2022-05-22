محمد بن زايد: الشيخ خليفة كرس حياته لسعادة شعبه

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، إن فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «رحمه الله»، كان قائداً كرس حياته لإسعاد شعبه ومجتمعه.
وأضاف سموه، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «عبّر الجميع بمختلف ثقافتهم عن مشاعر الأسى والتأثر لوفاة المغفور له الشيخ خليفة، القائد الذي كرس حياته من أجل سعادة شعبه ومجتمعه».
وأرفق سموه، مع تغريدته مقطعاً مصوراً تضمن لقطات لجانب من مراسم التشييع الرسمي لجثمان فقيد الوطن، ومشاهد من مشاركة ممثلي الطوائف الدينية في الدولة لشعب الإمارات في مصابه الجلل وتأبينهم للراحل الكبير، وتوافد جموع المعزين لتقديم تعازيهم.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، في المقطع المصور، إن الشيخ خليفة يعد امتداداً للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ خليفة بن زايد كان حكيماً مخلصاً لوطنه ولأبنائه.
وأضاف سموه «أن الإمارات بُنيت بطريقة محبة، وما بُني على المحبة سيستمر إن شاء الله».
عبّر الجميع بمختلف ثقافتهم عن مشاعر الأسى والتأثر لوفاة المغفور له الشيخ خليفة، القائد الذي كرس حياته من أجل سعادة شعبه ومجتمعه. pic.twitter.com/0OVJqJOdhB