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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
22 مايو 2022 18:07

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثله إلى الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن.

المصدر: وام
اليمن
الإمارات
محمد بن زايد
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