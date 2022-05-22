مستشفى القاسمي يجري جراحة نادرة ومعقدة لاستئصال ورم من جمجمة أربعيني

نجح فريق جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى القاسمي بالشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في إجراء أول عملية جراحية نادرة ومعقدة لاستئصال ورم من قاع الجمجمة لمريض أربعيني بعد أن تسبب الورم في فقدان سمع كامل في الأذن اليسرى وشلل كامل لعصب الوجه السابع في الجهة ذاتها. جاء تحقيق هذا الإنجاز بالتعاون مع الدكتور حسن دياب رئيس قسم الأذن في المركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض الأذن في موسكو ضمن برنامج الأطباء الزائرين الذي اعتمدته المؤسسة بهدف تعزيز تبادل الخبرات مع أطباء في العديد من التخصصات. وتمكن الفريق الجراحي من إزالة الورم بشكل كامل دون التضحية بالعصب الوجهي أو الشرايين الدماغية حيث أظهر المريض مؤشرات إيجابية ومبشرة في مرحلة ما بعد العملية الجراحية ويخضع حالياً لعلاج تأهيل العصب الوجهي الذي يستمر حتى إتمام مرحلة التعافي. وأكد الدكتور عصام حوير الزرعوني مدير إدارة المستشفيات في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حرص المؤسسة على توفير آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في المجالات والتخصصات الطبية المختلفة إلى جانب تعزيز منشآتها الصحية في الدولة بالخدمات الطبية الذكية وبالكوادر الطبية والتمريضية التي تتمتع بقدرات وكفاءات متميزة وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية رفد القطاع الصحي بأطباء وممرضين مؤهلين يمتلكون خبرات كبيرة ومتميزة. وقال إن تحقيق المنجزات الطبية في المؤسسة يأتي ترجمة لجهودها واستراتيجياتها الهادفة إلى بناء وتمكين العناصر البشرية الأمر الذي يفسر توالي المنجزات على صعيد العمليات الجراحية النادرة التي تتم بأحدث التقنيات التكنولوجية والأجهزة الطبية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وكفاءة الأطباء ما يعزز من ريادة ومكانة قطاع الرعاية الصحية الإماراتية على خارطة الصحة العالمية. من جانبها أوضحت الدكتورة إيمان الحواي رئيسة قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى القاسمي أن تشريح الورم جراحياً كشف عن وصوله إلى قاع الجمجمة وتسببه في تآكل عظامها المبطنة بالأغشية السحائية للدماغ إلى جانب وصوله إلى الشريان السباتي الداخلي بالدماغ ومغلف العصب الوجهي بشكل كامل مشيرة إلى أن دعم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اللامحدود للمستشفى يمكنه من استقبال حالات مشابهة في المستقبل، خاصة من خلال برامجها المتخصصة في إعداد الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية واستقدام الخبرات النادرة والاحترافية لخدمة مرضاها. ويعد برنامج الأطباء الزائرين أحد أبرز البرامج الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات الصحية ورفع كفاءة الكوادر العاملة في مختلف التخصصات الطبية والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية المتبعة فيما يتعلق بالعناية بالمرضى بالإضافة إلى استخدام أحدث الابتكارات والتقنيات الحديثة والأدلة العلاجية الداعمة للممارسات الطبية العالمية. يذكر أن جميع مستشفيات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حاصلة على الاعتمادات وشهادات "الآيزو" الدولية بالإضافة إلى أنها باتت وجهة أولى لإجراء العمليات الجراحية المعقدة نظراً للنجاحات والإنجازات المتوالية التي تحققها في هذا الجانب فضلاً عن جودة الأجهزة والخدمات الصحية التي توفرها للمتعاملين.

المصدر: وام