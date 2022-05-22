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سلطنة عمان تقرر رفع جميع التدابير الخاصة بكورونا
من سلطنة عمان
22 مايو 2022 14:28

قررت سلطنة عمان اليوم الأحد رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة، وذلك نقلاً عن بيان للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عـن انتشار فيروس كورونا.

ووفقاً لوكالة الأنباء العمانية فقد دعت اللجنة أفراد المجتمع إلى مراعاة التمسك بالثقافة الصحية الوقائية والالتزام في حالة الإصابة بحمى أو أية أعراض تنفسية بالبقاء في المنـزل وعـدم مخالطة الآخرين وارتداء الكمامة في حالة المخالطة.

كما حثت الجميع، وعلى الأخص كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ومَـن لـديهم نقص المناعة، على الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.

كما أشارت إلى أهمية تلقي المواطنين والمقيمين الجرعة المعززة من اللقاح.

 

المصدر: وكالات
كورونا
سلطنة عمان
كوفيد 19
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