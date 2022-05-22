حاكم الشارقة يشهد ملتقى الإعلاميين الثالث لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدور الكبير والمهم لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر قنواتها وإذاعاتها المتنوعة ضمن مشروع الشارقة الثقافي الحضاري الذي يشمل كافة عناصر المجتمع في بنائه والمحافظة على هويته وتعزيز ترابطه. جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها خلال ملتقى الإعلاميين الثالث لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي. وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بجهود العاملين في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بكافة اختصاصاتهم، والتي أسهمت في نقل ومتابعة العديد من المشروعات التنموية في الشارقة وعكس أنشطتها وفعالياتها للمشاهدين، بالإضافة إلى البرامج المعرفية والثقافية والاجتماعية. وتناول سموه خلال اللقاء، عدداً من النقاط الرئيسة لدعم مسيرة وأدوار هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وخصوصية المواد التي تقدمها للمستمعين والمشاهدين، وذلك عطفاً على الخطط التي تعمل عليها الشارقة ضمن جهودها في تنمية الأسرة والمجتمع والحرص على هويته ولغته ودينه وتراثه وتاريخه. واستعرض صاحب السمو حاكم الشارقة مسيرة الثقافة والمعرفة في الإمارة، متناولاً جهود سموه في ترسيخ العلم منذ أكثر من 50 عاماً ولا يزال على ذلك دون كللٍ أو ملل، مؤكداً على ضرورة تقديم المحتوى الهادف والصحيح بما يسهم في تحصين المجتمع من الأفكار أو الظواهر الدخيلة. كما تناول سموه تاريخ هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون منذ تأسيسها، ومتابعته لكل ما يتم تنفيذه من برامج ومشروعات، وما ظلت تعمل عليه من مهنيةٍ عالية، وبرامج تعكس وتسلّط الضوء على البرامج الثقافية والمجتمعية والأسرية العديدة التي تقدمها كافة المؤسسات في الإمارة. ولفت سموه إلى أهمية حرص الإعلامي على العلم والثقافة والمتابعة والتواصل والبحث عن مصادر المعرفة والكتب في كل مكان، وذلك لأن الإعلامي هو حلقة الوصل بين من يقدم الفكرة والمتلقي، مشيراً سموه إلى أهمية مراعاة استيعاب المتابعين للمادة المقدمة عبر الاهتمام بالإعداد الجيد، والتقنيات الحديثة المساعدة، والتطوير المستمر عبر التخصص، مما يسهم في تقديم موادٍ تصبّ في صالح المجتمع ومستقبل الأجيال. وقدم سموه خلال اللقاء عدداً من النصائح والتوجيهات للعاملين في الهيئة بالحرص على مواصلة تجويد الأداء واللغة العربية والقراءة المستمرة عبر البحث والمعرفة في مختلف المجالات كون الإعلامي يشغل وظيفة مهمة على مستوى البناء المجتمعي، ويخاطب كافة أفراد الأسرة، مما يجعل الأدوار التي يقوم بها أدوارٌ مهمة تتكامل مع مشروع الشارقة الثقافي. حضر اللقاء محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وراشد عبدالله العوبد مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، ومديرو القنوات والإذاعات والإدارات وعدد من المقدمين والمعدين للبرامج والأخبار.

المصدر: وام