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الإمارات
محمد بن راشد يعلن عن تغيير هيكلي بقطاع التعليم في الإمارات
محمد بن راشد
22 مايو 2022 11:23

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تغيير هيكلي بقطاع التعليم في الدولة.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر: "الأخوة والأخوات.. بمباركة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبعد التشاور معه نعلن اليوم عن تغيير هيكلي في قطاع التعليم في الدولة كالتالي: نعلن تعيين أحمد بالهول الفلاسي وزيراً للتربية والتعليم، ووجهناه بمراجعة كافة السياسات والتشريعات لمنظومة التعليم بالدولة".

وأضاف سموه، "كما نعلن اليوم عن تعيين سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام وتكنولوجيا المستقبل ورئيسة لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ووجهناها بوضع خطة متكاملة وشاملة للارتقاء بالمدارس الحكومية في الدولة. نشكر الأخ حسين الحمادي والأخت جميلة المهيري على جهودهم خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "كما نعلن تعيين سارة المسلّم وزيرة دولة للتعليم المبكر ونعلن إنشاء هيئة اتحادية للتعليم المبكر تشرف عليها الأخت سارة لوضع وتنفيذ خطط شمولية للاهتمام بالطفل منذ ولادته وحتى الصف الرابع تعليماً،وصحةً، ومهارات، وبناء شخصيته وهويته الوطنية.التأسيس الصحيح لأطفالنا ضمانة لنجاح تعليمنا".

وأعلن سموه عن إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع لمجلس الوزراء، ووظيفتها الرئيسية مراقبة جودة التعليم بكل حيادية، وتطوير منظومة المؤهلات، وإجراء التقييمات المستمرة لواقع التعليم، ووضع معايير ومستهدفات واضحة لمخرجات التعليم، وقياس مدى نجاح المنظومة التعليمية في تحقيقها.

وقال سموه: "نعلن عن إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد ليشرف المجلس على مشروع مستقبل التعليم في الدولة بما يواكب الطموحات ويرسخ هويتنا الوطنية ويضمن مخرجات تعليمية تلبي احتياجاتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية".

وأضاف: "قطاع التعليم اليوم ليس كالأمس .. وطموحاتنا اليوم ليست كالأمس .. ومهارات المستقبل ستكون مختلفة ومتجددة .. وهدفنا إعداد جيل يحمل الراية.. ويكمل المسيرة .. ويتمسك بالهوية.. وينطلق للعالمية بكل ثقة .. ونطلب من الجميع التعاون الجاد لتحقيق ذلك. والله الموفق أولاً واخيراً".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سارة الأميري
وزارة التربية والتعليم
أحمد بالهول الفلاسي
الإمارات
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محمد بن زايد
قطاع التعليم
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