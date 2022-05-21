«توأمة التقييم الذاتي» لتعزيز جودة تكنولوجيا التعليم في المدارس

دينا جوني (دبي)

أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم «توأمة التقييم الذاتي» في المدارس الحكومية، كمبادرة جديدة تسعى فيها إلى تعزيز جودة استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات التعليمية دعماً لمنظومة التعليم والتعلّم.

والتوأمة عبارة عن مبادرة اختيارية يمكن احتسابها كإحدى الممارسات المتميزة للإدارات المدرسية، تقوم على أساس مساهمة المدارس الحاصلة على تقييم «جيد جداً» وما فوق في «الرقابة المدرسية»، بتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لإتمام عملية التقييم الذاتي لبعض المدارس الحاصلة على تقييم «مقبول» وما دون.

وأصبح التقييم الذاتي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في المدارس، واجباً على المدارس مع اعتماد «إطار التحوّل إلى المدارس الذكية» أو «إطار النضج الإلكتروني» والذي تمّ إطلاقه مواكبة لمشروع محمد بن راشد للتعلّم الذكي.

ويسلّط الإطار الضوء على ستة مجالات تساعد القيادات المدرسية في تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات. كما أنه يقدّم للإدارات عملية منظمة ومباشرة تتيح لهم اعتماد نظرة استراتيجية للتوظيف والاستخدام الراهن لتقنيات المعلومات والاتصالات، فضلاً على أنه يحدد مكامن القوة ونقاط الضعف في التطبيق، ويساعدهم في التخطيط للتحسينات وتحديد الأولويات الرئيسية.

ويساهم هذا الإطار في مساعدة فرق القيادة على تعزيز عملية تحسين الأداء في المدارس، من خلال تمكينها من تقييم وتخطيط استخدامها لتقنيات المعلومات والاتصالات بشكل أفضل، ينجم عنه تحسن أكبر في عملية التعلُّم والتعليم وبالتالي في نتاج وأداء الطلاب. ووفق المبادرة الجديدة، تتعدد واجبات المدرسة التي ستقدّم «التوأمة»، أبرزها إعداد ورش تعريفية مباشرة للمدرسة المُستقبلة للتوأمة، تتضمن طريقة جمع الأدلة وترتيبها وتضمينها في إطار التحول الرقمي، وتنظيم زيارات حصص ذكية للمدارس المستقبلة الحاصلة على تقييم «ضعيف» بعدد لا يقل عن ثلاث حصص، وإجراء خطط علاجية مناسبة، وضمان وصول المدرسة الضعيفة وطلابها وحصصها لمستوى مرتفع في النضج الإلكتروني وتطبيق التقنيات الذكية، وتنظيم حصص ومشاريع دراسية مشتركة بين المدرستين، وكذلك متابعة ومراجعة ملف التقييم الذاتي التابع للمدارس المستقبلة، وتقييم محتواه قبل رفع الأدلة للجنة المختصة، وذلك لضمان وصول المدرسة الضعيفة لمستوى جيد في التقييم الذاتي للمدارس الذكية.

تعاون

أما المدارس المُستقبلة للتوأمة، فمن مهامها العمل بشكل تعاوني مع المدارس الداعمة في مبادرات ومشاريع مشتركة، وحضور حصص ذكية تابعة للمدارس الداعمة وتنظيم حصص تبادلية فيما بعد لتسهيل عملية قياس الأثر والعمل على الخطط الإجرائية المقدمة، وتجهيز قالب مبدئي يتضمن أدلة مبدئية لمعايير التقييم الذاتي وعرضها على المدرسة المسؤولة عن التوأمة لتزويدها بالملاحظات البنّاءة والتطويرية لطريقة عرض أدلتهم.

