«الطب الدقيق» يناقش تطبيق منهجيات جديدة في «الرعاية الصحية»

دبي (وام)

تستضيف دبي معرض ومؤتمر الطب الدقيق القائم على التكنولوجيا الرقمية، الذي سيقام يومي 24 و25 مايو الجاري تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الرئيس الأعلى لجمعية الإمارات للأمراض الجينية في فندق «كونراد دبي». يجمع الحدث -الذي تنظمه جمعية الإمارات للأمراض الجينية ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط- أكثر من 70 مشاركاً من الخبراء الدوليين وقادة القطاع ورواد الطب من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وتشهد فعاليات المؤتمر طرح أفكار مبتكرة لتطبيق منهجية جديدة في مفهوم الرعاية الصحية والانتقال من الحلول الشاملة إلى الحلول الشخصية والمخصصة.

وتسلط مجموعة من أبرز المتخصصين في مجال الرعاية الصحية خلال مشاركتهم في الحدث، الضوء على أحدث تقنيات وابتكارات الطب الدقيق، وذلك بالتزامن مع منتدى «إيمرج» للصحة والابتكار في منطقة الخليج العربي والذي يعقد ضمن فعاليات الحدث، ما يتيح للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الطبية فرصاً محتملة للحصول على تمويل من المستثمرين. ويأتي انطلاق الحدث الذي يتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات في الابتكار الصحي في توقيت مثالي، حيث كشف تقرير شركة «نت سكرايبس» العالمية المتخصصة في تقديم التحليلات والبيانات، عن توقعات بنمو سوق الطب الدقيق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.96 في المائة، مع إيرادات بقيمة 2.51 مليار دولار أميركي بحلول عام 2023.