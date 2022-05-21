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رئيس الدولة يتلقى التعازي في وفاة الشيخ خليفة من عبد الحميد الدبيبة
رئيس الدولة يتلقى التعازي في وفاة الشيخ خليفة من عبد الحميد الدبيبة
21 مايو 2022 21:30

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم السبت، التعازي في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» من معالي المهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة.
 كما هنأ معالي عبد الحميد الدبيبة - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات، متمنياً له التوفيق في قيادة الدولة لمواصلة مسيرتها التنموية الرائدة.
 من جانبه شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. معالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية.. معرباً عن تقديره لما عبر عنه من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم.. كما توجه سموه بالشكر والتقدير لتهنئته بانتخابه رئيساً للدولة متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق التوافق والسلام والتنمية والاستقرار. 

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني. 

المصدر: وام
محمد بن زايد
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عبد الحميد الدبيبة
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