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الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
21 مايو 2022 17:33

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً. حركة الرياح: شمالية غربية/ 15 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:47 والمد الثاني عند الساعة 05:29 والجزر الأول عند الساعة 12:07 والجزر الثاني عند الساعة 23:10. 

وفي بحر عمان الموج خفيف..ويحدث المد الأول عند الساعة 15:12 والمد الثاني عند الساعة 02:50 والجزر الأول عند الساعة 08:20 والثاني عند الساعة 21:33. 

المصدر: وام
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