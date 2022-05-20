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انطلاق مؤتمر النخبة الدولي لأمراض الجهاز الهضمي للأطفال
دائرة الصحة- أبوظبي
21 مايو 2022 01:03

أبوظبي (وام)
انطلقت أمس فعاليات مؤتمر النخبة الدولي السنوي الثامن لأمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال الذي تستضيفه شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ويستمر حتى 21 مايو الجاري في فندق الشاطئ روتانا بأبوظبي.
يسلط المؤتمر، الذي يدمج بين المشاركة الحضورية وعبر المنصات الرقمية، ويجمع نخبة من المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين، الضوء على أبرز المستجدات المهمة في الممارسات السريرية والتوجهات الطبية الشاملة فيما يخص علاج اضطرابات الجهاز الهضمي والتغذية والكبد عند الأطفال.
يوفر الحدث فرصة للمشاركين لتطوير مهاراتهم وتعزيز معارفهم الحالية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وسيشكل منصة للتواصل بين أفراد المجتمع الطبي المختص بأمراض الجهاز الهضمي عند الأطفال، وتسهيل وتحفيز التعاون والعمل الطبي المشترك. 
ولفت البروفيسور محمد مقدادي، رئيس المؤتمر، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، أستاذ الطب في جامعة خليفة في أبوظبي، إلى أن اضطرابات الجهاز الهضمي لدى الأطفال تنتشر على نطاق واسع، ويعد التعرف على هذه الحالات وتحديدها وتشخيصها وإدارتها من التحديات الصعبة، خاصة في ضوء صعوبة التعبير بدقة عن الأعراض عند الأطفال في كثير من الأحيان.
ونوه مقدادي إلى أن برنامج الحدث المصمم من قبل لجنة علمية مختصة، يهدف إلى تسهيل وتحفيز الحوار الهادف، وتبادل أفضل الممارسات والخطط والتطلعات المستقبلية للمجتمع الدولي لأمراض الجهاز الهضمي عند الأطفال.
يناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات، منها «الحساسية الغذائية عند الأطفال: الوضع حالياً ومستقبلاً» للدكتور أحمد علي الغودي من دولة الإمارات، و«خطوة مهمة نحو العلاج الطبي للركود الصفراوي» للدكتور محمد علي الشقراني من المملكة العربية السعودية و«داء السيلياك/حساسية القمح/: التوقعات لمنطقة الشرق الأوسط» للدكتور محمود بوظو من سوريا و«متلازمة الأمعاء القصيرة: أمل جديد يلوح في الأفق» للدكتور محمد مقدادي من دولة الإمارات و«عيادة أمراض الجهاز التنفسي الهضمي متعددة التخصصات: تجربة مدينة الشيخ خليفة الطبية» للبروفيسور ديفيد راوات من دولة الإمارات، و«حُمَّى البحر الأبيض المتوسط العائلية: مرضنا» للدكتور جهاد المستريحي من دولة الإمارات و«أهم المستجدات في خيارات إدارة مرض التهاب الأمعاء - ECCO 2022» للدكتور كريستوس تزيفينيكوس من دولة الإمارات و«التغذية الوريدية طويلة الأمد» للدكتورة ربى عبد الهادي، إلى جانب الكثير من الموضوعات المهمة.
سيقدم المؤتمر محاضرات متقدمة حول «زراعة الكبد: متى؟ لماذا؟ وكيف؟» للدكتور ناريش شانموجام من الهند، و«زراعة الكبد في الإمارات: الوضع حالياً والتوجهات المستقبلية» للدكتور شيفا كومار من دولة الإمارات، و«التهاب المريء اليوزيني: تجربة إقليمية» للدكتور عبد الرحمن عبد الله الحسيني من المملكة العربية السعودية، و«متلازمة ألاجيل» للدكتور نافع الياسي من دولة الإمارات. 

دائرة الصحة
أبوظبي
مؤتمر
الجهاز الهضمي
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