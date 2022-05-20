مبارك المنصوري: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات تدخل مرحلة جديدة من الإنجازات الاقتصادية

أبوظبي (وام)

قدم معالي مبارك راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار، التهنئة لدولة الإمارات، قيادة وشعباً، بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة خلفاً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ليستكمل مسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال معاليه: «نؤكد ثقتنا الكاملة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سوف ينتقل بدولة الإمارات إلى مرحلة جديدة من التميز والإنجازات الاقتصادية والتنموية، فهو نعم الخلف لخير سلف، فسموه حرص على النهوض بدولة الإمارات في جميع القطاعات، وعزز موقعها في مجال الاستثمار لتصبح الإمارات حاضنة لأبرز صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم». وأضاف: «لقد أسهم سموه في تطوير بنية تحتية وصناعات وطنية عالمية، وجعل دولتنا الأفضل في العالم خلال مرحلة التمكين، كما تؤكد الإنجازات التي حققتها الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على حرص سموه بالارتقاء بالمواطن، باعتباره الثروة الحقيقية، ليصبح أكثر جاهزية للتعامل مع المستجدات العالمية».

واختتم معاليه بالقول: «نبايع بكل فخر وولاء قائدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة، ونستبشر بحقبة تاريخية جديدة من التطور والتقدم، ما يعزز مكانة دولة الإمارات ودورها الريادي العالمي كقوة سياسية واقتصادية فاعلة ومؤثرة، ونسأل الله له التوفيق والسداد».